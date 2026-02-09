România, lider în Sud-Estul Europei la comenzi de pizza. Analiză Glovo

Antena Meniu Search
România se află pe locul al doilea între țările în care operează Glovo la numărul de comenzi de pizza înregistrate în 2025, imediat după Spania. De asemenea, țara noastră ocupă prima poziție în Europa de Sud-Est, potrivit unei analize realizate de platforma de livrări, cu ocazia Zilei Internaționale a Pizzei, potrivit Agerpres.

Datele arată că 14 februarie 2025 (Ziua Îndrăgostiţilor) a fost cea mai aglomerată zi a anului pentru comenzile de pizza, cu peste 18.000 de porţii comandate la nivel naţional. Tot în această zi a fost înregistrat şi "minutul de aur" al anului, la ora 18:32, când volumul comenzilor a atins un vârf semnificativ.

În ceea ce priveşte gusturile, românii rămân fideli sortimentelor clasice, topul celor mai comandate tipuri de pizza în 2025 fiind condus de Pizza Diavola, urmată de Pizza Quattro Stagioni, Pizza Margherita, Pizza Capricciosa şi Pizza Quattro Formaggi.

Titlul de "cel mai mare fan pizza" revine unui utilizator din Cluj-Napoca, care a comandat 396 de pizza pe parcursul anului trecut. De asemenea, anul 2025 a adus şi un alt record, cu cea mai scumpă comandă de pizza plasată de un consumator din Arad, în valoare de peste 2.800 de lei.

Cea mai mare cerere pentru pizza a fost înregistrată în luna mai 2025, iar vineri, sâmbătă şi duminică sunt zilele cu cel mai ridicat volum de comenzi, weekendul concentrând cea mai mare parte a consumului de pizza. Vinerea rămâne ziua preferată pentru comenzile din această categorie, urmată îndeaproape de sâmbătă şi duminică.

Cei mai mulţi români preferă să consume pizza la cină, ora 19:00 fiind ora de vârf pentru comenzile de pizza.

Potrivit aceleiaşi analize, cele mai multe comenzi de pizza sunt livrate în Bucureşti Cluj-Napoca, Constanţa, Oradea şi Iaşi, oraşe care se menţin constant în topul preferinţelor utilizatorilor Glovo. De asemenea, 93% dintre comenzile care conţin pizza provin de la restaurante, în timp ce 7% sunt plasate din categoria supermarketuri.

Glovo este o platformă tech care conectează utilizatorii cu companii şi curieri, oferind servicii la cerere de la restaurante locale, băcănii şi supermarketuri, precum şi de la diverse magazine specializate. Fondată în 2015 la Barcelona, compania operează în prezent în 22 de ţări din Europa, Asia Centrală şi Africa.

