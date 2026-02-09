Localitatea din România unde o casă cu teren de 322 de metri pătrați se vinde cu 7.000 €

Într-o perioadă în care incertitudinea economică, creşterea TVA şi scumpirile din toate domeniile i-au făcut pe mulţi români să amâne investiţiile imobiliare, un proprietar din judeţul Gorj pare să meargă împotriva trendului din piaţa.

Localitatea din România unde o casă cu teren de 322 de metri pătrați se vinde doar cu 7.000 € - Storia

În satul Musculeşti a fost scoasă la vânzare o casă cu teren pentru suma de 7.000 de euro. Imobilul are un teren de aproximativ 322 de metri pătrați și o casă construită în anul 1970, formată din trei camere. Locuința dispune de încălzire cu centrală pe gaz și este racordată la utilități esențiale: energie electrică, apă curentă și canalizare.

Proprietatea este scoasă la vânzare în cadrul unei licitații publice, conform anunțului, iar valoarea de pornire este considerabil sub media pieței, ajungând la aproximativ 189 de euro pe metru pătrat.

Piața imobiliară, sub presiune în 2025

Articolul continuă după reclamă

Specialiștii avertizează că prețurile locuințelor din România sunt supraevaluate cu cel puțin 30% și că, în mod normal, ar trebui să urmeze o corecție. Pe fondul creșterii taxelor și al incertitudinii economice, interesul pentru achiziții imobiliare a scăzut vizibil.

De altfel, 2025 a fost cel mai slab an din ultimii nouă în ceea ce privește vânzările de locuințe, potrivit unei analize realizate de o companie de consultanță din domeniu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că ar trebui mărită limita de vârstă în cazul conturilor de TikTok? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰