A doua zi de Paște schimbă foaia și farfuria. După maratonul de drob, miel, ouă și cozonac, românii dau preparatele tradiționale pe ceva complet diferit. La Iași, de exemplu, un local cu aer exotic pune pe masă sushi, supe thailandeze sau combinații inedite cu ananas, orez și pui. Iar pofta de altceva ajunge și la malul mării. Aici, turiștii lasă în urmă fripturile grele și aleg pește și fructe de mare.

A doua zi de Paște n-a venit cu vreme de stat la plajă, dar nici nu i-a ținut pe oameni în case. Nici cei mai curajoși n-au testat apa mării, însă asta nu a stricat deloc planurile de relaxare. După mesele cu de toate, o plimbare pe plajă sau pe faleză a fost fix ce trebuie. Un fel de aperitiv fără calorii.

După sarmale și friptură, românii aleg mâncăruri mai ușoare

Sarmalele, drobul și friptura au fost puse pe pauză, iar în farfurii au apărut fructele de mare. Mai ușoare, mai prietenoase cu digestia și, spun unii, exact ce trebuie după maratonul culinar de sărbători.

"Fructele de mare sunt preparate care nu sunt greu de digerat şi încercăm să ajutăm clientul să înceapă un nou proces de vindecare după mesele tradiţionale de Paşte", a spus Marius Bodoi, bucătar.

"Scoici în sos. Prima dată am călit legumele, apio, roşie şi ardei roşu, apoi am aruncat scoicile, vinul, am pus capacul s-a deschis, am venit cu puţină sare piper, puţin peperoni şi la sfârşit o pastă specială cu usturoi", a afirmat Theos Catalano, manager de restaurant.

O porţie de scoici costă în jur de 70 de lei. Iar una de hamsii 40 de lei.

Cât costă o ieșire în oraș după Paște

La Iași, cine a ieşit în oraș a căutat același lucru: ceva diferit.

Cele 2-3 ore pe care le petrecem în oraş vor însemna, în mod evident, şi o oarecare cheltuială. Gustul de vacanţă nu poate fi gratuit. Aşa că vom plăti între 50 şi 60 de lei în funcţie de preparat, dacă alegem sushi sau orez în anans. În rest trebuie doar să avem poftă.

"Am stat toată săptămâna trecută le-am pregătit, zilele astea le-am mâncat, sarmale, drob, pască, cozonac. Şi astăzi, fiind a doua zi e Paşte, m-am plictisit şi am zis să vin să încerc ceva diferit. Mi-am luat sushi cu somon şi cu avocado." Am comandat acest orez cu fructe de mare în ananas pentru că nu am mai întâlnit până acum în Iaşi şi mi s-a părut o idee excelentă". "Omletă specială, eu îi spun omleta verde că nu ştiu exact ce conţine, un tiramisu şi un ceai de cătină. O mâncare mai sănătoasă de Paşte". "Am comandat omletă şi bruschete, este bun, dar pare că ar fi un preparat tailandez. Abia ce m-am întors din Thailanda", au spus oamenii.

Medicii, vin cu un sfat clar: chiar dacă schimbăm meniul, e bine să o facem cu cap. După excesele de sărbători, câteva zile de mâncare ușoară pot face minuni pentru organism.

