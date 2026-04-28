Un român a vrut să achite nota cu bani falși, apoi a bătut măr patronul localului, în Roma. A fost arestat

Scene violente au avut loc într-un local din Campo de’ Fiori, Roma, unde doi bărbați au atacat patronul după ce au încercat să plătească nota cu bani falși. Agresorii au rănit și polițiștii interveniți, iar unul dintre ei a fost arestat.

Scandalul a avut loc vineri noaptea, în piața Campo de’ Fiori, una dintre cele mai frecventate zone din centrul istoric al Romei, notează Il Messaggero. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, doi cetățeni străini, un român și un bulgar, au petrecut seara într-un local alături de două prietene, consumând băuturi alcoolice.

La final, cei doi s-au apropiat de casă pentru a plăti consumația. Românul a scos 150 de euro în bancnote și i-a oferit casierului, însă angajatul a observat imediat că banii erau falși și le-a atras atenția asupra acestui lucru.

Observaţia a escaladat rapid în violență

Deși casierul le-a arătat inclusiv rezultatul aparatului de verificare, care indica falsul bancnotelor, cei doi bărbați, în vârstă de aproximativ 30 de ani, au devenit agitați. Patronul localului, cetățean albanez, a încercat să calmeze situația, propunând ca unul dintre ei să meargă la un bancomat din apropiere pentru a retrage bani reali.

Cei doi au refuzat însă și au insistat să plătească cu bancnotele falsificate, moment în care conflictul a degenerat.

Patronul, lovit cu brutalitate și transportat de urgență la spital

Personalul de securitate a intervenit pentru a calma spiritele, însă în doar câteva clipe, românul a lovit violent patronul cu pumnul în față. Impactul a fost atât de puternic încât victima a suferit o fractură deschisă de mandibulă și aproape și-a pierdut cunoștința.

Martorii, printre care numeroși turiști aflați în zonă, au alertat serviciile de urgență la 112. La scurt timp, poliția a intervenit, însă agresorii au continuat să fie violenți.

Polițiști răniți în timpul intervenției

În momentul în care agenții au încercat să-i imobilizeze, românul a agresat și doi polițiști. Situația a fost dificil de controlat, iar echipajele de intervenție au fost nevoite să acționeze rapid pentru a-i opri.

Patronul rănit a fost transportat de urgență la spitalul San Giovanni, în stare gravă, fiind internat cu fractură de mandibulă și necesitând o intervenție chirurgicală maxilo-facială.

Românul a fost arestat pentru vătămare corporală gravă și agresiune asupra polițiștilor. Atât el, cât și complicele său, au fost denunțați pentru utilizarea de bani falși.

Poliția continuă cercetările și verifică o posibilă legătură a celor doi cu medii infracționale, încercând totodată să stabilească proveniența bancnotelor contrafăcute.

