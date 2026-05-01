Bărbat de 62 de ani, suspectat că ar fi violat o femeie aflată la cumpărături într-o piaţă din Haţeg

Un bărbat de 62 de ani a fost reținut de polițiști, fiind suspectat de viol, după ce a fost găsit alături de o tânără de 27 de ani aflată în stare gravă, într-un spațiu de alimentație publică din Hațeg, judeţul Hunedoara. Intervenția a avut loc joi, după ce o femeie a sunat la 112 pentru a anunța dispariția tinerei, cu care venise la cumpărături.

de Nicu Tatu

la 01.05.2026 , 08:41
O femeie a sunat, joi, la 112 şi a anunţat că o tânără de 27 de ani cu care venise la cumpărături la Haţeg, din comuna Râu de Mori, s-ar fi rătăcit. Polițiștii au găsit victima în zona Pieței Agroalimentare, căzută și în stare de semi-conștiență, prezentând leziuni. Aceasta a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital pentru îngrijiri. La fața locului a fost identificat și un bărbat din comuna Sălașu de Sus, aflat în stare de ebrietate și cu un comportament agresiv.

"Din primele verificări, a rezultat că cele două s-au aflat în cursul aceleiaşi zile, în jurul orei 12:00, în zona centrală a oraşului, moment în care tânăra s-ar fi separat de însoţitoarea sa. Poliţiştii au demarat de urgenţă căutările, iar femeia de 27 de ani a fost identificată în zona Pieţei Agroalimentare din Haţeg, în interiorul unui spaţiu de alimentaţie publică. Aceasta era căzută, în stare de semi-conştienţă şi prezenta leziuni minore la nivelul toracelui", arăta IPJ Hunedoara.

Bărbatul a fost dus la audieri, iar ulterior reținut pentru 24 de ore, în baza probelor strânse de anchetatori. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Surse judiciare indică faptul că există suspiciunea că tânăra ar fi fost agresată sexual.

viol hateg piata
