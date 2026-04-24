A fost scandal cu schimburi halucinante de replici în timpul unui control făcut de inspectorilor ANPC la un restaurant din localitatea Ovidiu, judeţul Constanţa. Comisarii spun că patronul şi angajaţii restaurantului ar fi oprit lumina şi i-au insultat. Ba chiar au încercat să o izoleze pe una dintre funcţionarele din echipa de control într-o anexă.

Angajat ANPC: Vă rog frumos să deschideţi uşa!

Bărbat: Trebuie să fac rost de cheie.

Angajat ANPC: Adineaori aţi închis cu cheia. Vă rog frumos să deschideţi! Să folosiţi cheia pe care aţi folosit-o să închideţi şi să deschideţi, să permiteţi accesul colegei mele.

Bărbat: Dumneavoastra îmi daţi ordine?

Angajat ANPC:Nu nu vă dau ordine. Vă rog! Tocmai, am spus vă rog,

Comisarii de la Protecția Consumatorilor au descoperit nereguli grave la restaurantul din localitatea Ovidiu. În timpul controlului, reprezentantul firmei ar fi încercat să le blocheze accesul inspectorilor sub pretextul oferirii unor echipamente de protecție.

În spatele unor perdele însă angajații transportau carne fără etichete către un depozit ascuns găsit ulterior de echipele de control. Situația a degenerat rapid.

Inspectorii au reclamat un comportament agresiv, o colegă ar fi fost izolată în curte, iar discuțiile au devenit tensionate, chiar jignitoare, în prezența poliției. În urma verificărilor au fost retrase de la vânzare aproape 300 de kg de produse expirate sau fără etichete.

Au fost constatate și lipsa autorizațiilor, probleme la cântare și suspiciuni privind calitatea ingredientelor. Unitatea a fost amendată cu 70.000 de lei, însă patronul are posibilitatea de a achita 24.000 de lei în termen legal. Inspectorii au oprit temporar activitatea și au sigilat restaurantul.

