Val de aer tropical peste România, cu temperaturi de peste 25°C. Cum va fi vremea în luna mai

Un transport de aer tropical, care a influențat în zilele trecute vestul și sud-vestul Europei, aduce temperaturi specifice sezonului cald în mai multe regiuni ale țării. În vest, nord-vest, centru și sud, valorile termice vor depăși 25°C, marcând o încălzire semnificativă față de perioada actuală. De la începutul săptămânii viitoare, temperaturile vor continua să crească, conturând o vreme caldă pentru această perioadă. Probabilitatea de ploaie va crește spre weekendul viitor, mai ales în jumătatea de vest a țării.

ANM a publicat estimările meteorologice pentru perioada luna mai. Specialiștii anunță temperaturi ușor mai ridicate decât normalul perioadei în mai multe regiuni ale țării și episoade cu precipitații deficitare, mai ales la începutul intervalului analizat.

Potrivit prognozei meteorologice pe patru săptămâni realizată de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF), începutul lunii mai aduce valori termice ușor peste media climatologică, în special în vestul, nord-vestul și centrul țării.

În restul regiunilor, temperaturile vor rămâne apropiate de cele normale pentru această perioadă, fără variații extreme. În ceea ce privește precipitațiile, prima săptămână din interval va fi caracterizată de un regim pluviometric deficitar în cea mai mare parte a României, ceea ce indică perioade mai lungi fără ploi.

Temperaturi mai ridicate și ploi apropiate de normal la mijlocul lunii mai

În săptămâna 11 - 18 mai 2026, meteorologii estimează temperaturi medii ușor mai ridicate în vest, sud-vest și local în zona centrală. În restul țării, valorile termice se vor menține în limitele obișnuite ale perioadei.

Cantitățile de precipitații vor deveni excedentare în nord-vest, în timp ce în celelalte regiuni se vor situa în jurul mediilor climatologice.

Final de mai cu vreme stabilă

Pentru intervalul 18 - 25 mai, prognoza indică temperaturi apropiate de normalul perioadei la nivel național, cu posibilitatea unor valori ușor mai ridicate în sud-vest.

Regimul pluviometric va fi, în general, normal pentru această perioadă, fără abateri semnificative.

Cum începe vara meteorologică

În ultima săptămână analizată, 25 mai - 1 iunie 2026, temperaturile medii vor fi din nou ușor peste normal în vest, sud-vest și centru. În restul țării, vremea va rămâne apropiată de media climatologică.

Precipitațiile vor fi local deficitare în vest și nord-vest, în timp ce în celelalte regiuni sunt estimate valori apropiate de cele obișnuite.

Ce spun meteorologii

ANM precizează că prognoza pe patru săptămâni reprezintă o estimare a mediilor termice și pluviometrice raportate la perioada 2006 - 2025 și nu poate anticipa fenomene extreme de scurtă durată, precum furtuni violente sau episoade severe izolate.

