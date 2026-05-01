Reguli noi pentru parcări în București de la 1 mai: cine mai beneficiază de gratuitate

Schimbare majoră pentru șoferii din București: începând cu 1 mai, regula parcării gratuite se modifică semnificativ. Autoritățile locale au decis să limiteze această facilitate exclusiv la mașinile electrice, în timp ce proprietarii de vehicule hibride vor trebui să achite tarifele obișnuite. Măsura, valabilă până la finalul anului 2027, vine pe fondul creșterii accelerate a numărului de autovehicule eligibile și a presiunii asupra locurilor de parcare disponibile.

Decizia a fost luată la începutul lunii aprilie de Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB). Potrivit hotărârii adoptate, măsura se aplică de la data intrării în vigoare a hotărârii, 1 mai, iar acordarea facilităţii este condiţionată de înregistrarea prealabilă a autovehiculului în baza de date administrată de operatorul delegat pentru gestionarea parcărilor publice de utilitate generală. Înregistrarea se face la cerere, pe toată durata de aplicare a hotărârii.

Nici jurnaliștii nu mai beneficiază de gratuitate

Operatorul delegat are obligaţia de a soluţiona cererile în maximum cinci zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete.

Conform raportului de specialitate, utilizarea gratuită a parcajelor publice pentru vehicule electrice şi hibride a fost introdusă ca o măsură temporară de stimulare a mobilităţii sustenabile. În prezent se impune însă reevaluarea acestei politici, deoarece numărul autovehiculelor electrice şi hibrid înregistrate în sistemul informatic pentru a beneficia de gratuitate a depăşit numărul total de locuri de parcare cu plată gestionate de Compania Parking.

Tot de vineri, jurnaliştii nu vor mai beneficia de acces gratuit la programele instituţiilor de cultură şi nici de utilizarea gratuită a parcărilor publice. Actul normativ, adoptat de CGMB luna trecută, prevede abrogarea Hotărârii 305/2016.

