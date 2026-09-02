Autoritățile nu reacționează nici după atacul cibernetic de proporții de la Cadastru. Unu din șase servicii de evidență a populației din țară folosesc adrese de e-mail de Yahoo sau Gmail pentru relația cu publicul. Experții avertizează că datele personale pot fi furate foarte ușor de pe acele servere.

Din 690 de servicii și birouri locale de evidență a persoanei, peste 100 au adrese de corespondență electronică administrate de marile platforme internaționale. Servicii gratuite, dar cu protecție limitată și vulnerabile în fața hackerilor.

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În 30 de județe, schimbul electronic de mesaje și documente dintre populație și funcționari se face prin adrese de mail neprotejate de instituțiile statului. Cele mai multe sunt în Mehedinți, conform publicației punctcontact.ro. Și în Ialomița se întâmplă la fel.

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"Trebuie să se conformeze cu cerințele. Noi facem...întreprindem acum un studiu de evaluare a vulnerabilităților. […]

Preocuparea noastră esențială este să nu se compromită infrastructura publică. Este evident că datele cetățenilor nu ar trebui să circule pe zone nesecurizate" explică primarul localității Slobozia, Alexandru Potor.

Astfel de atacuri cibernetice au crescut cu peste 150% în 2025

Serviciile gratuite de poștă electronică sunt cel mai ușor de atacat, iar pierderile pot fi irecuperabile. Datele pot fi folosite ulterior pentru escrocherii cibernetice.

"Riscul poate fi mai mare în cazul adreselor folosite profesional, mai ales dacă organizația nu le poate securiza. Dacă adresa destinatarului este compromisă, o persoană neautorizată poate avea acces la mesajele sau documentele transmise. Mai mult vorbim despre expunerea datelor cu caracter personal, nume, număr de telefon, adresă, contracte" spune expertul în comunicare DNSC Anca Isac.

"Normal că e periculos, că îți dai datele personale, când faci o solicitare"

"Nu știu să umblu cu astea, am băiatul și fata care mă ajută, fără ei nu fac nimic" spun oamenii.

Atacurile cibernetice care blochează și copiază baze de date au crescut cu peste 150% anul trecut, iar instituțiile publice și infrastructura critică au devenit frecvent țintele hackerilor.