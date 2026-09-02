Sute de mii de studenți dau un examen stresant chiar înainte să înceapă cursurile: găsirea unui loc de cazare. Prinși între capacitatea redusă a căminelor și chiriile în creștere, tinerii sunt într-o cursă cu final neașteptat. Doar unu din patru prinde un loc în campusurile de stat.

Pe grupurile de Facebook și site-urile de anunțuri apar zilnic noi oferte. Alegerea nu ține, însă, doar de preț.

"Aproape de facultate, facilități foarte bune, prețul este foarte important, 300 /400 de lei pe lună. Apă, căldură, e totul inclus"

"Prefer să fiu aproape de universitate. Petrec mai puțin timp pe drum dimineața, eu încep cursul aici foarte devreme, am unele dimineți în care mă trezesc mai greu" spun studenții.

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Universităţile la care studenţii îşi găsesc greu loc la cămin

Studenții care vin la București din provincie și învață la Medicină sau la ASE au șanse mai mici să găsească loc la cămin. Puține sunt universitățile care nu lasă nicio solicitare neonorată.

"E scumpă chiria, e foarte scumpă. Stăm câte doi în cameră. Sunt ok, sunt tolerabile condițiile" mai spun studenții.

"Avem capacitatea de a asigura tuturor studenților USAMV solicitare, deci simpla intenție de a ocupa un loc și faptul că ești student la USMV îți asigură un loc de cazare în campusurile universității. Prețurile încep de la 400 lei pe loc, pe lună, cu toate utilitățile incluse și ajunge până la 1.200 lei" explică Vlad Păun, directorul campusului studențesc USAMV.

Cât e chiria într-una din zonele vânate de studenţi

Studenții care nu prind locuri la cămin sau vor mai mult confort vizionează zeci de locuințe până găsesc și preț bun, și facilitățile dorite.

"Acest apartament are două camere și se închiriază cu 650 de euro, în zona Grozăvești, care este una dintre cele mai căutate zone din București de studenți" explică reporterul Observator Oana Bogdan.

Prețul este mai mare, însă și confortul vine cu alte avantaje: mai mult spațiu, mai multă independență și, poate cel mai important pentru mulți tineri, mai multă intimitate.

"Mai liniștit decât să stau cu alți studenți și să mă enerveze cumva în continuu, sincer. Adică casa mea e un templu" spune un student.

"De peste o lună părinții se pregătesc pentru începerea anului universitar. Sunt căutate în mod special zonele lângă facultăți Grozăvești, Lujerului și Timpuri Noi. Există o mică neconcordanță între ce așteptări au și ce găsesc ori își schimbă opțiunile, ori își măresc bugetul pentru că nu au de ales" explică Alexandru Adam, agent imobiliar.

Căminele private, opţiunea celor cu buget ceva mai mare

Pentru cei care au buget mai mare există și varianta căminelor private.

"Părinții mei au considerat că este o alegere mai bună fiind primul an la București, venind dintr-un oraș mai mic, să mă mut într-un campus privat" spune un student.

"Campusul nostru dispune de 5 tipuri de camere diferite, un număr total de peste 800 de camere, iar de anul acesta am introdus și apartamente spre vânzare. Prețurile noastre pornesc de la 270 de euro pe loc, într-o cameră dublă și pot ajunge și până la 850 de euro pe lună apartamentul" explică Marcela Stancu, directorul unui cămin privat.

În afară de București, orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt Iași, Cluj-Napoca și Timișoara.