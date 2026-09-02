"Războiul revine în Rusia": Ucraina alertează aviația civilă. Zboruri anulate după avertismentul lui Zelenski

După ce preşedintele Volodimir Zelenski a amenințat că închide spațiul aerian rusesc și a avertizat companiile și guvernele străine că avioanele riscă să fie doborâte, Ucraina a notificat formal Organizația Internațională a Aviației Civile. Mai multe avioane Pegasus care trebuiau să ajungă noaptea trecută în Rusia fie nu au mai decolat, fie s-au întors din drum. Compania nu a anunţat totuşi că suspendă total zborurile. Este terorism de stat și nu negociem cu teroriștii, i-a răspuns tăios Putin lui Zelenski.

Cea mai mare companie aeriană privată din Turcia, Pegasus Airlines, a anulat mai multe zboruri către Moscova și a întors spre Turcia cel puțin două avioane care se îndreptau către Rusia, noaptea trecută, la câteva ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat companiile aeriene că spațiul aerian rusesc devine nesigur din cauza operațiunilor ucrainene cu drone.

Canalele rusești de Telegram au confirmat perturbări de zboruri. Totuși, Pegasus nu a confirmat public că a luat această decizie după declarația lui Zelenski.

Ucraina a notificat Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile

Ministrul de externe Andrii Sîbiha a anunţat miercuri că Ucraina a notificat oficial Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile că spaţiul aerian al Rusiei nu prezintă siguranţă pentru aviaţia civilă din cauza activităţii militare sporite.

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''Vrem să evităm incidentele nedorite'', a scris Sîbiha pe platforma X. ''Războiul revine acasă în Rusia. Ucraina îşi exercită dreptul inerent de autoapărare în conformitate cu articolul 51 al Cartei Naţiunilor Unite'', a mai menţionat şeful diplomaţiei ucrainene.

Moscova: Nu vom permite nicio perturbare semnificativă a aviaţiei civile

Tot în cursul zilei de miercuri, ministrul transporturilor rus Andrei Nikitin a dat asigurări că Moscova nu îi va permite Ucrainei să afecteze grav operaţiunile aviaţiei civile, în ciuda ameninţărilor lui Zelenski.

"Evident, ne pregătim pentru acest lucru şi luăm în considerare toate aceste ameninţări. Îmbunătăţim constant cerinţele de siguranţă a zborurilor şi securitate aeroportuară şi avem soluţii pentru toate acestea. Avem soluţii pentru toate ameninţările pe care le exprimă teroriştii. Lucrăm în strânsă legătură cu Ministerul Apărării şi Garda Naţională Rusă şi cred că nu vom permite nicio perturbare semnificativă a aviaţiei civile", a declarat Nikitin, citat de agenţia de ştiri Interfax.

Ce zboruri au fost afectate

Cel puțin trei zboruri Pegasus cu destinația Moscova au fost anulate sau s-au întors în Turcia. Presa rusă a relatat despre zeci de curse anulate între cele două țări, scrie Kyv Post.

Pasagerii zborului PC1456 de la Bodrum către aeroportul Vnukovo din Moscova s-au plâns că decolarea programată la ora 00:05 a fost anulată în timpul îmbarcării.

Unii pasageri au spus că au așteptat mai binede 10 ore și că li s-a oferit cazare la hotel până la prânz, dar fără o oră de plecare confirmată. O altă pasageră a declarat că avionul ei se afla deja în zbor către Rusia când și-a schimbat direcția.

Cursa PC1576 cu decolare din Antalya s-a întors după ce a ajuns în spațiul aerian al Lituaniei, iar PC1521 cu plecare din Izmir și-a schimbat direcția deasupra Europei. Datele de monitorizare a traficului aerian arată că zborul Izmir-Moscova din 1 septembrie a fost deviat înapoi către Izmir.

Publicația rusă Moskvich Mag a scris că până miercuri dimineață dispăruseră din programele aeroporturilor câteva zeci de plecări. Rutele afectate ar fi făcut legătura între Moscova, Sankt Petersburg și Samara, pe de o parte, și Istanbul, Bodrum, Dalaman, Izmir și Antalya, pe de altă parte.

Momentul anulărilor a alimentat speculațiile în rândul pasagerilor și al presei ruse, însă Pegasus nu a făcut nicio legătură oficială cu mesajul lui Zelenski. În plus compania nu a anunţat suspendarea totală a zborurilor către Rusia. Pe site, apar operaţionale mai multe rute către Rusia în timp ce pentru cursele suspendate se precizează că noile date de zbor vor fi anunțate.

Restricții temporare au fost impuse pe timpul nopții pe aeroportul Vnukovo și au fost ridicate în jurul orei 06:00, potrivit Ostorozhno Novosti. Începând cu aproximativ ora 07:00, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a susținut că apărarea antiaeriană rusă a interceptat 14 drone care se apropiau de capitală.

Avertismentul lui Zelenski şi replica lui Putin

În discursul său de marţi noapte, Zelenski a avertizat companiile aeriene, asigurătorii și guvernele străine că sunt riscuri tot mai mari dacă continuă să folosească spaţiul aerian rusesc. "Vor exista drone pe cerul Rusiei la o scară care trebuie luată în calcul", a spus Zelenski.

El a subliniat totuşi că Ucraina nu vizează aeronave civile, dar a afirmat că spațiul aerian rusesc "se va închide, în mod efectiv", pe măsură ce Kievul își extinde operațiunile cu drone cu rază lungă de acțiune ca răspuns la războiul declanșat de Moscova.

Ucraina și-a intensificat vara aceasta atacurile asupra unor ținte din interiorul Rusiei. Kievul a trecut de la zeci de drone pe val de atac la sute de drone, inclusiv către regiunea Moscovei.

La conferința de presă de la finalul summitului de la Bișkek, în Kârgâzstan, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că avertismentul lui Zelenski sună a "terorism de stat" şi că nu se negociază cu "teroriştii". În plus, spune el, Moscova va găsi o modalitate de a răspunde dacă se va întâmpla acest lucru.

"Nu am auzit asemenea declarații, dar dacă au fost rostite public, aceasta este o formă de terorism de stat. Dacă, Doamne ferește, se vor întâmpla astfel de tragedii, vom găsi o modalitate de a reacționa. Kievul cere reluarea negocierilor, cere întâlniri personale, dar cu teroriștii nu se negociază", a spus el.