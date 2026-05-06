Compania Romgaz a anunțat că a ajuns la un acord de principiu cu combinatul Azomureș pentru preluarea activității operaționale, printr-o tranzacție de tip transfer de afacere, marcând un pas important în negocierile dintre cele două părți. Finalizarea discuțiilor este estimată pentru sfârșitul acestei luni, după obținerea avizelor necesare.

Romgaz preia Azomureș. Acord de principiu pentru transferul activității - arhivă

"SNGN Romgaz SA informează acţionarii şi investitorii că, în urma negocierilor purtate cu reprezentanţii S.C. Azomureş S.A., părţile au ajuns la un acord de principiu cu privire la principalii termeni comerciali ai tranzacţiei având ca obiect preluarea de către Romgaz a activităţii operaţionale Azomureş, prin transfer de afacere (Transfer of a Going Concern). Acordul de principiu reflectă înţelegerea comercială la care au ajuns părţile asupra principalelor elemente ale tranzacţiei, inclusiv asupra structurii acesteia, a preţului şi a mecanismelor comerciale aferente perioadei dintre semnarea contractului şi finalizarea efectivă a tranzacţiei", a anunţat Romgaz, printr-un comunicat transmis Bursei de la Bucureşti.

Romgaz estimează că finalizarea negocierilor şi obţinerea avizului Consiliului de Administraţie al companiei pentru semnarea contractului aferent tranzacţiei vor avea loc cel mai târziu până la finalul lunii mai 2026.

În ultimul an, combinatul Azomureş, deţinut de grupul elveţian Ameropa, a purtat discuţii continue cu Romgaz privind o posibilă achiziţie a platformei industriale de la Târgu Mureş.

Articolul continuă după reclamă

Liderul Sindicatului "Alternativa 2002" din cadrul Azomureş, Emil Almăşan, a arătat recent că în jur de 800 de angajaţi ai combinatului, din cei 921, sunt în şomaj tehnic. În context, sindicaliştii au solicitat reluarea activităţii platformei sau măcar o soluţie viabilă care să protejeze locurile de muncă de la singurul combinat din România care produce îngrăşăminte pentru agricultură.

SNGN Romgaz SA este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la tranzacţionare pe piaţa Bursei de Valori din Bucureşti (BVB). Acţionar principal este statul român cu o participaţie de 70%.

În 2013, Romgaz şi-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător şi furnizor de energie electrică.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri, după anunțul oficial că firma de stat Romgaz va cumpăra Azomureș, că "una dintre negocierile importante din ultimele luni a vizat salvarea" combinatului de îngrășăminte din Târgu Mureș. El a dezvăluit că Romgaz va folosi ca materie primă gazele naturale din Marea Neagră, proiect în care compania cu capital de stat are 50% participare, alături de OMV Petrom.

Nicu Tatu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰