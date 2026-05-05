PNL intră în Opoziţie. Bolojan l-a delegat pe Ciucu să facă anunţul: "PSD să-şi asume guvernarea"

PNL va intra în opoziţie. Anunţul a fost făcut după şedinţa BPN a liberarilor care a început la ora 17:00. Rezoluţia a fost propusă de preşedintele partidului Ilie Bolojan şi votată în unanimitate.

Ilie Bolojan a ţinut un scurt discurs în faţa jurnaliştilor, însă l-a legat pe Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, să facă anunţul propriu-zis. "Având în vedere şedinţa BPN PNL am adoptat următoarea decizie pe care domnul Ciprian Ciucu o va citi. A fost o dezbatare lungă, au fost discuţii legate de traiectoria PNL, de ceea ce trebuie să facem în perioada următoare pentru România. Prin această decizie PNL confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra pentru modernizarea ţării. Dumnezeu să aibă în grijă România", a declarat Ilie Bolojan.

PNL: "PSD să-şi asume guvernarea, nu să fugă de răspundere"

Ciprian Ciucu a precizat că PSD e principalul partid responsabil pentru actuala criză politică şi că social-democraţii ar trebui să-şi asume guvernarea din moment ce au demis guvernul prin moţiune de cenzură.

"Rezultatul moţiunii prin care s-a creat de facto o nouă majoritate parlamentară. PSD este responsabil pentru agravarea crizei politice care a culminat cu iniţierea şi votarea moţiunii de cenzură. Partidele care au creat criza politică au datoria să-şi asume consecinţele. PSD a acţionat pentru destrămarea coaliţiei de guvernare. În consecinţă, ar trebui ca PSD să-şi asume guvernarea, nu să fugă de răspundere aşa cum a făcut în ultimele luni. PSD nu mai este un partener credibil pentru PNL. PNL îşi menţine deciziile şi va rămâne în Opoziţie în acest context politic. PNL îşi reafirmă angajamentele pe care le va susţine şi în Opoziţie: jaloanele PNRR, programul SAFE, aderare la OECD", a declarat Ciprian Ciucu.

