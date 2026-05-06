Euro, peste 5,24 lei pe interbancar. Bursa de la Bucureşti a deschis "pe verde" şedinţa de miercuri

Miercuri, 6 mai, euro se situează pe piața interbancară la 5,2404 lei. Bursa de Valori București a deschis în creștere aproape toți indicii ședința de miercuri, cu un rulaj total în valoare de 12,6 milioane de lei (2,41 milioane de euro) după aproape o oră de la debutul tranzacțiilor.

Pe piața interbancară, euro se situează la 5,2404 lei, la o zi după demiterea Guvernului Bolojan. Ieri, după încheierea votului, euro se situa la 5,23 lei.

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de miercuri, cu un rulaj total în valoare de 12,6 milioane lei (2,41 milioane euro), după aproape o oră de la debutul tranzacţiilor.

Indicele principal BET întregistrază o apreciere de 0,79%

Articolul continuă după reclamă

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,79%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere de 0,78%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 0,68%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a crescut cu 0,81%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o depreciere de 0,36%, iar BET-NG, indicele celor zece companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a crescut cu 0,70%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Şantierul Naval Orşova (+13,45%), Erste Group Bank (+3,86%) şi Safetech Innovations (+3,02%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Grupului Industrial Electrocontact (-7,41%), Lion Capital (-2,92%) şi Chimcomplex Borzeşti (-1,45%).

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Renunţaţi la întâlnirile romantice din cauza costurilor prea mari? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰