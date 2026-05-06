Un individ condamant la 11 ani de închisoare pentru viol a pus pe jar forţele de ordine din Craiova. Bărbatul a reuşit să fugă de sub nasul poliţiştilor în plină zi. A trecut chiar pe lângă un agent nou, venit de o zi în Craiova. Şi, abia la ore distanţă de la dispariţie, s-a dat alarma. Individul a reuşit să ajungă cu un taxi în altă localitate şi chiar să îşi schimbe înfăţişarea, cât să nu fie recunoscut. După mai bine de 8 ore de la dispariţie, a fost prins. Şi, pentru că nu a ţinut cont de avertismente, a fost împuşcat mortal.

Marea evadarea a început la orele prânzului. Condamnatul la 11 ani şi 4 luni de închisoare pentru viol, Tiberiu Costinel Popescu, se afla la un punct de lucru de lângă Parcul Nicolae Romanescu din oraş. Profită, însă, de o clipă de neatenţie a agenţilor de pază şi se face nevăzut. Bărbatul fuge chiar pe sub nasul unui poliţist, aflat în prima zi de serviciu la Craiova. În câteva secunde, este deja de negăsit.

După jumătate de oră, apare deja într-un cimitir din apropiere, la aproximativ 2 kilometri distanţă. Se bărbiereşte, îşi schimbă hainele şi dispare din nou. În mai puţin de o oră de la evadare, reuşeşte să devină greu de recunoscut.

Abia la 14:30 este dată alarma. Două ore şi jumătate în care bărbatul a avut un avans uriaş în faţa forţelor de ordine.

"Ne temem oricând. Noi suntem în faţă, ei sunt în spate. Pot să ne atace oricând şi cu ce vor ei", a spus un şofer de microbuz.

În tot acest timp, ca să se facă nevăzut cât mai repede cu putinţă, a luat un taxi spre satul Voiţa, din comuna Brabova. A parcurs, aşa, 38 de kilometri. Nu a trecut mult timp, iar un bărbat din satul Urdiniţa, aflat la 17 kilometri distanţă, a dat alarma 112 şi a spus poliţiştilor că deţinutul e aproape de casa lui.

Ajuns în sat, fugarul a început să fie văzut şi de alţi localnici.

"A venit la magazin, a întrebat de o cartelă şi i-am zis că nu am. Şi a trecut pe drum în jos. N-auzisem că este evadat şi după aceea au venit mai mulţi copii care au zis că ăsta este evadatul şi zic, nu seamănă cu el. Ras proaspăt, avea o şapcă în cap, un trening şi cu două plase în mână", a spus vânzătoarea magazinului.

O altă confirmare că bărbatul avea planul bine pus la punct dinainte.

"Paza puşcăriei ce au păzit? Nu l-au supravegheat atent, n-au fost atenţi". "Asta e poliţia din ziua de astăzi", au spus alţi martori.

Seara, după ore întregi în care nimeni nu a ştiut nimic de bărbat şi echipe mixte de polițiști, jandarmi și personal din penitenciarele Craiova și Pelendava au fost pe urmele lui, bărbatul este prins din urmă.

La vederea poliţiştilor, acesta a început să fugă spre o pădure. A fost somat să oprească, au fost trase mai multe focuri de avertisment în aer, însă acesta nu s-a supus.

S-au tras 6 focuri în aer. Bărbatul a continuat să fugă, însă un luptător SAS a deschis focul. Un alt agent din Breasta a tras şi el spre evadat. Deţinutul e împuşcat în zona toracică.

"Am auzit când au început să strige "Stai că trag! Stai că trag!" şi atunci s-au auzit şi împuşcăturile", a spus un martor.

Medicii au încercat să-l resusciteze. În zadar, însă. Bărbatul moare din cauza rănilor.

Deţinutul a fost arestat în septembrie 2023, după ce ar fi violat-o pe fiica lui vitregă de doar 14 ani. Nu fusese sancționat disciplinar pe durata detenției. Din contră, fusese recompensat de trei ori și era suficient de bine evaluat încât să fie scos la muncă în folosul comunității, sub escortă. Ba chiar, în perspectivă, era luat în calcul pentru liberare condiționată, în anul 2031.

