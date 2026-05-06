Bolojan, atac la adresa PSD: A plantat oameni peste tot. Boala asta se numeşte "pesedism"

Într-un interviu în exclusivitate pentru Observator și observatornews.ro, premierul interimar Ilie Bolojan a lansat critici dure la adresa PSD, după căderea Guvernului, susținând că măsurile de reformă au declanșat tensiuni majore în coaliția de guvernare.

"Măsurile pe care le-am luat au provocat neajunsuri. Sunt conştient. Dar nimeni nu a vrut să-şi asume asta, d-aia PSD-ul a stat la tura a doua. În momentul în care analizezi companie cu companie, deranjul pe care l-am generat a provocat această criză. Au aruncat guvernarea în aer. Asta nu trebuie să facă un om sau un partid corect", a declarat Ilie Bolojan într-un interviu în exclusivitate pentru Observator.

Premierul interimar susţine că liderii PSD au avut un discurs dublu.

"În condiţiile în care ai un partener care nu-şi respectă înţelegerile, am avut un program de guvernare, am avut un plan, nu şi le respectă, cu care ai întâlniri, stabileşte anumite lucruri şi după masă nu le mai recunoaşte, te desfinţează în toate întâlnirile. Citind ieri moţiunea de cenzură, am crezut că cei care au scris-o n-au fost în Bucureşti, în Palatul Victoriei, au fost undeva în concediu, prin ţările calde, pentru că aşa era scrisă de parcă n-au fost la guvernare şi la toate deciziile. Oricând ai astfel de parteneri, PNL a decis că nu mai putem lucra cu astfel de oameni. Şi atunci, în această situaţie, deşi ai notificat Partidul Social Democrat că nu face bine ce face pentru România şi că, încălcând toate înţelegerile, bătându-şi joc de partenerii tăi şi de România, indirect, pentru că n-ai soluţii pe tema asta, creezi nişte probleme foarte mari, atunci trebuie să-şi asumi răspunderea", a spus Bolojan.

Articolul continuă după reclamă

Premierul a continuat cu acuzații la adresa social-democraților, vorbind despre modul în care aceștia ar acționa în administrație și în politică.

"Există un partid care oriunde e o problemă de genul ăsta vedem că are o densitate mare de oameni. Boala asta se numeşte pesedism. A planta oameni peste tot, a extrage rente. De asta a picat guvernul, în mod cert măsurile pe care le-am luat au deranjat destul de mult", a mai spus premierul interimar.

Ilie Bolojan le-a cerut celor de la PSD să își asume responsabilitatea politică pentru situația creată și să vină cu o soluție de guvernare.

"În condiţiile în care de 3 luni de zile anunţi că vei schimba premierul, că vei demola tot şi că totul se va reface de pe o zi pe alta, în această situaţie, oamenii din aparatul de stat nu mai lucrează, aşteptă să vadă cine rămâne, cine se schimbă şi aşa mai departe. Responsabilitatea totală pentru această criză este la Partidul Social-Democrat şi la oamenii care conduc acest partid, pentru că eu sunt un om corect. Cunosc foarte mulţi oameni din Partidul Social-Democrat, oameni uneşti, oameni cinstiţi, care-şi văd de treab, la primăriile, de unde sunt, la consiliile judeţene, în Parlament, dar care au trebuit să se alinieze acestei decizii luate de oameni din conducerea PSD. Şi atunci aceşti oameni, inclusiv domnul Grindeanu, trebuie să aibă responsabilitatea şi decenţa, dacă tot au demolat un guvern, să vină să spună, uite, asta-i soluţia noastră, să-şi asume acest lucru", a declarat Ilie Bolojan în exclusivitate pentru Observator.

Nicu Tatu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰