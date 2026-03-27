EXCLUSIV. Romgaz amână intrarea pe piața pentru populație. Când ar putea ajunge la români gazele de la stat

Românii care sperau să primească gaze mai ieftine direct de la stat mai au de așteptat. Romgaz nu va intra pe piața de furnizare pentru populație de la 1 aprilie, așa cum promisese, ci abia anul viitor, iar gazele ar putea ajunge efectiv în casele oamenilor abia din aprilie 2027, potrivit unui răspuns transmis în exclusivitate pentru Observator.

Compania spune că este pregătită din punct de vedere tehnic să furnizeze gaze naturale către populație, însă nu mai are cantitățile necesare pentru consumatorii casnici, după ce a fost obligată să vândă o mare parte din producție la preț reglementat pentru a menține facturile plafonate.

Vestea vine într-un moment în care există deja riscul ca facturile la gaze să crească. Gazele românești ieftine nu acoperă în totalitate consumul, iar pentru restul cantităților furnizorii vor fi nevoiți să cumpere din piață, la prețuri tot mai mari.

De ce nu intră Romgaz pe piața pentru populație

Articolul continuă după reclamă

Romgaz spune că are infrastructura și capacitatea operațională necesare pentru a furniza gaze naturale populației, însă în acest moment nu mai dispune de cantități de gaze disponibile pentru clienții casnici. Asta în contextul în care compania este obligată prin lege să vândă o mare parte din producție la preț reglementat, către furnizori, pentru a menține facturile plafonate.

Compania estimează că va lansa primele oferte pentru populație în luna decembrie 2026, însă livrările efective de gaze ar putea începe abia de la 1 aprilie 2027.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi plac imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Știați că puteți solicita la Termoenergetica o recalculare a facturilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰