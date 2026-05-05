Deţinut evadat din penitenciarul Craiova, împuşcat de mascaţii SAS. Poliţiştii au tras de 8 ori

Un deţinut condamnat la 11 ani şi patru luni pentru viol a evadat de la Penitenciarul Craiova după ce a plecat de la punct de lucru. La câteva ore după evadare, deţinutul a fost găsit împuşcat într-o localitate din Dolj. Din primele informaţii, poliţiştii au tras asupra sa.

de Redactia Observator

la 05.05.2026 , 21:29
Inquam Photos /Alexandru Nechez
Conform informaţiilor Observator, poliţiştii au tras nu mai puţin de 6 focuri în plan vertical. Deţinutul a refuzat să se supună somaţiilor, astfel că un luptător SAS a tras în direcţia acestuia. Şi unul dintre agenţii prezenţi la faţa locului a tras un foc.

"În urmă cu câteva minute, bărbatul a fost identificat în extravilanul comunei Brabova, din județul Dolj, iar la vederea polițiștilor a fugit către o pădure de la marginea localității. Având în vedere somațiile legale efectuate de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Dolj, Secției nr.2 Poliție Rurală Breasta și luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, de care bărbatul nu a ținut cont, au fost efectuate focuri de avertisment și foc îndreptat asupra sa, în urma căruia i se efectuează manevre de resuscitare. A fost informat procurorul criminalist din cadrul Pachetului de pe lângă Tribunalul Dolj, care a preluat cercetările, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsuri legale", se arată în comunicatul IPJ Dolj.

 

