Tensiune la cote maxime în Golful Persic. Statele Unite şi Iranul au început lupta pentru controlul strâmtorii Ormuz. Primele două nave comerciale au reuşit să treacă prin ea, sub escortă militară americană, după aproape două luni de blocadă. Iranul a atacat un petrolier cu rachete, iar Donald Trump a ameninţat încă o dată că şterge ţara islamică de pe hartă.

Numită "Proiectul Libertate", operaţiunea prezentată de americani drept umanitară îşi propune să redeschidă circulaţia prin strâmtoarea Ormuz.

"Ne aflăm într-un – eu îi spun mini-război, pentru că asta este, de fapt. Nu au marină, nu au forțe aeriene, nu au echipamente antiaeriene, nu au radare, nu au absolut nimic", a declarat preşedintele american Donald Trump.

Două vapoare sub pavilion american au traversat Strâmtoarea Ormuz sub protecţia marinei Statelor Unite după ce elicoptere Apache şi Seahawk au distrus şase nave iraniene.

La operaţiune participă peste 15.000 de militari, 100 de avioane de luptă şi drone care vor asigura trecerea celor peste 2.000 de vase comerciale care au la bord cel puţin 20.000 de marinari.

"Stabilizăm situația pentru ca navele comerciale să poată circula din nou, dar ne așteptăm ca ţările interesate să își intensifice eforturile. La momentul oportun, le vom preda responsabilitatea", a declarat Pete Hegseth, șeful Pentagonului.

Iranul susţine, însă, că operaţiunea lansată de Statele Unite nu este umanitară, ci militară şi ameninţă că răspunde la fel. De altfel, a atacat, din nou, Emiratele Arabe Unite.

"Minciuna lui Donald Trump este evidentă. El vrea să dea de înțeles că acțiunile sale sunt umanitare pentru că a deschis un coridor, dar lumea știe adevărul. A declanșat un război și a cunoscut înfrângerea", a declarat Yadollah Javani, general.

În ciuda operaţiunii americane, preţul petrolului a rămas ridicat: 114 dolari.

"Incertitudinea persistă. Afectează deja economia europeană, preţul energiei, inflaţia şi creşterea economică. Cetăţenii simt presiunea în viaţa de zi cu zi, mai ales cei vulnerabili", a declarat Kyriakos Pierrakakis, şeful miniştrilor de finanţe din zona euro.

Regimul de la Teheran pretinde în continuare 2.000.000 de dolari de la orice navă care vrea să treacă prin strâmtoare. Într-o situaţie dificilă sunt şi patru români, blocaţi de două săptămâni în zona Ormuz pe o navă sechestrată de Iran.

