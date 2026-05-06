Judeţul în care e nevoie disperată de forţă de muncă. Se caută electricieni, şoferi şi mecanici

Aproape 500 de locuri de muncă sunt disponibile în judeţul Vâlcea, iar majoritatea ofertelor sunt pentru persoane fără studii superioare.

de Redactia Observator

la 06.05.2026 , 13:18
Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, sunt disponibile 476 locuri de muncă vacante în județ, scrie Curierul de Vâlcea.

Se caută operatori abatorizare păsări, muncitori necalificaţi, operatori de mașini diverse, manipulanţi mărfuri, agenţi de securitate, personal în bucătării, zugravi, șoferi, vânzători, confecționeri tâmplărie de aluminiu, personal curăţenie şi oiperator la fabricarea mezelurilor.

Totodată sunt disponibile şi oferte pentru ambalatori, electricieni, ingineri, lucrători comerciali, ospătari, lucrători gestionari, sudori, bucătari, lăcătuşi, mecanici, dulgheri, fierari betonişti, maşinişti, montatori. De asemenea se caută şi barmani, mecanici agricoli, agenţi de vânzări, bibliotecari, brutari, chimişti, consilieri în instituţii publice.

Reprezentanții AJOFM Vâlcea fac precizarea că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării, mai precizează sursa citată.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă  în județul Vâlcea pot vizualiza ofertele complete accesând site-ul www.anofm.ro, pagina de Facebook a instituției AJOFM Vâlcea sau se pot prezenta la sediul AJOFM Vâlcea.

