Colapsul coaliției de guvernare din România ar putea complica semnificativ negocierile privind bugetul pentru anul 2027 și eforturile de consolidare fiscală, avertizează agenția de rating S&P Global Ratings. Analistul Karen Vartapetov atrage atenția că instabilitatea politică vine într-un moment în care România este deja sub presiunea reducerii deficitului bugetar și a menținerii încrederii investitorilor.

Primul avertisment de la S&P după căderea Guvernului: Se pot complica lucrurile privind bugetul în 2027

Colapsul coaliției de guvernare din România ar putea complica discuțiile privind bugetul pentru 2027, a avertizat miercuri Karen Vartapetov, analist specializat pe ratingurile suverane CEE & CIS la agenția de evaluare financiară S&P Global Ratings, transmite Reuters.

"Acest lucru este important deoarece angajamentele României de a reduce deficitele fiscale implică măsuri suplimentare de consolidare în următorii ani", a apreciat acesta.

Potrivit agenției de evaluare financiară, avertismentele S&P Global privind retrogradarea ratingurilor de credit ale României și Ungariei reflectă riscurile fiscale cu care se confruntă cele două țări emergente europene.

Riscurile fiscale sunt de ani de zile riscurile cheie pentru ratingurile suverane din CEE (Europa Centrală și de Est), a explicat Karen Vartapetov.

Impactul stagflației în urma șocului global al prețului energiei, împreună cu măsurile de sprijin legate de energie vor spori probabil presiunile asupra situațiilor bugetare, deja suprasolicitate de cheltuielile mari din domeniul apărării și transferurile sociale generoase, a adăugat el.

"Perspectivele noastre negative atribuite României și Ungariei și recenta retrogradare a ratingului de credit al Slovaciei reflectă clar aceste riscuri", a declarat Vartapetov.

În aprilie, agenția de evaluare financiară S&P Global Ratings a confirmat ratingurile pentru datoria pe termen lung și scurt a României, la 'BBB minus/A-3', perspectiva asociată fiind una 'negativă', ceea ce plasează România la un pas de un rating din categoria 'junk' (nerecomandat pentru investiții n.r.).

Parlamentul a adoptat marți moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan. S-au înregistrat 281 de voturi "pentru", patru voturi împotrivă, iar trei voturi au fost anulate.

