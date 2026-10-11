Salariu de 2.000 de euro pentru o săptămână de muncă. Nu e nevoie de o calificare specială sau de experienţă

Finlanda oferă 2.000 de euro pentru un job mai puțin obișnuit: persoana selectată va călători pe insule, va explora mirosurile naturii și va documenta experiențele în fotografii și videoclipuri. Contractul durează doar o săptămână.

Agenţia Visit Turku Archipelago caută o persoană care să devină "nasul oficial" al arhipelagului Turku, o zonă insulară din Finlanda, scrie Blic.

Rolul presupune identificarea și descrierea mirosurilor specifice locului, de la aerul sărat al Mării Baltice și acele de pin după ploaie până la pâinea proaspăt scoasă din cuptor și fumul din saunele finlandeze.

Inițiativa face parte dintr-o campanie de promovare turistică prin care organizatorii vor să evidențieze aromele și experiențele olfactive ale regiunii.

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2.000 de euro pentru cel mult o săptămână de muncă

Candidatul selectat va semna un contract de muncă pe perioadă determinată. Activitatea se va desfășura timp de maxim șapte zile, în mai sau iunie 2027, perioada exactă urmând să fie stabilită ulterior.

Recompensa financiară este de 2.000 de euro brut, plus bani pentru concediul de odihnă. Organizatorii vor plăti și transportul până în Finlanda, precum și cazarea. Munca se va desfășura în aer liber, pe insulele din Marea Baltică, în păduri de pini, în apropierea saunelor finlandeze și în localitățile din regiune.

Pe lângă identificarea mirosurilor, persoana angajată va trebui să le descrie într-un mod atractiv pentru potențialii turiști. Aceasta va realiza fotografii și videoclipuri pentru rețelele sociale și alte materiale de promovare, iar la final va redacta un raport despre mirosurile descoperite. Informațiile vor fi folosite pentru crearea unui ghid turistic dedicat mirosurilor arhipelagului.

Ce condiții trebuie să îndeplinească participanții

Candidații nu au nevoie de studii de specialitate sau de experiență în industria parfumurilor. Sunt însă necesare un simț olfactiv bine dezvoltat, atenție la detalii și capacitatea de a descrie experiențele într-un mod interesant. Participanții trebuie să aibă cel puțin 18 ani și să dispună de o cameră sau un telefon bun pentru videoclipuri.

O condiție esențială este dreptul legal de a munci în Finlanda, atât în momentul înscrierii, cât și pe durata angajamentului din 2027. Concursul este deschis și persoanelor din alte țări, cu condiția să îndeplinească această cerință.

Înscrierea presupune realizarea unui videoclip scurt pentru Instagram sau TikTok. Candidații trebuie să se prezinte, apoi să aleagă un obiect, să îl miroasă și să descrie aroma acestuia.