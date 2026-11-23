La doar 26 de ani, Charles este analist în securitate AI la Google şi creator de conţinut pe Youtube. Tânărul american câştigă peste 300.000 de dolari pe an, dar alege să trăiască modest, în limitele unui salariu minim.

Tânărul locuieşte în Washington şi împarte chiria cu alţi patru colegi. Nu are maşină fiindcă preferă să circule cu bicicleta sau transportul în comun şi mănâncă la birou, unde mesele sunt gratuite. Nici când vin vorba de ieşiri în oraş nu se aruncă la extravaganţe. Totul este foarte atent calculat.

Chiar și atunci când își permite câte o mică plăcere, nu exagerează. În august, de exemplu, a mers la un meci de baseball și a cumpărat o singură bere, de 7 dolari. "Nu simt bucurie atunci când cumpăr lucruri. Simt că am tot ce îmi trebuie", spune Charles.

A învățat să economisească încă din copilărie

Tânărul a crescut în Colorado Springs, într-o familie în care economisirea era o regulă. Părinții îi încurajau pe el și pe frații săi să pună deoparte jumătate din toți banii pe care îi câștigau, scrie CNBC.

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La 17 ani, a descoperit un blog despre independența financiară, administrat de un fost inginer software care s-a pensionat la 30 de ani. Așa a aflat despre mișcarea FIRE, un concept care încurajează economisirea și investițiile consistente, astfel încât o persoană să nu mai depindă de un salariu pentru a-și acoperi cheltuielile.

După ce a absolvit facultatea, în 2022, Broomfield s-a angajat în Virginia de Nord, cu un venit anual de peste 100.000 de dolari. Și-a stabilit un obiectiv clar: să ajungă la investiții de 750.000 de dolari înainte de a împlini 30 de ani și să nu cheltuiască mai mult de 25.000 de dolari pe an.

Deși avea deja aproximativ 50.000 de dolari economisiți la terminarea facultății, a decis să nu includă acești bani în calculul averii sale. Voia ca suma strânsă pentru independența financiară să fie formată exclusiv din banii câștigați după absolvire.

Cum reușește să trăiască din mai puțin de 20.000 $ pe an

În august, cheltuielile sale de bază au fost de numai 1.477 de dolari. Cea mai mare parte a banilor s-a dus pe chirie și utilități: 1.098 de dolari. A mai plătit 229 de dolari pentru sala de sport, 48 de dolari pentru transport, 28 de dolari pentru mâncare, 15 dolari pentru asigurări și 59 de dolari pentru alte cheltuieli.

De altfel, sala de sport este una dintre puținele cheltuieli la care nu vrea să renunțe. Plătește 229 de dolari pe lună pentru antrenamente de kickboxing, deși ar putea folosi gratuit sala de la sediul Google. Spune că îi place să practice acest sport cât încă este tânăr și că antrenamentele sunt și o ocazie de a cunoaște oameni cu aceleași pasiuni.

În schimb, la capitolul transport, economisește cât poate. Nu are mașină, iar abonamentul pentru metrou este acoperit de angajator. Când merge să-și viziteze bunicul din Virginia, folosește transportul în comun cât mai mult și apelează la Uber doar pentru ultima parte a drumului.

Nici mâncarea nu îl costă prea mult. Înainte să se angajeze la Google, cheltuia aproximativ 200 de dolari pe lună pentru alimente. Acum, pentru că mănâncă cele mai multe mese la serviciu, media a scăzut la aproximativ 70 de dolari. În august a cheltuit doar 28 de dolari, deoarece mai avea ingrediente cumpărate în luna precedentă.

Acasă gătește simplu și ieftin. Printre preparatele sale preferate se numără chili, pe care îl pregătește în cantități mari, cu aproximativ doi dolari pentru fiecare porție. Pentru gustări, alege uneori cereale sau țelină cu unt de arahide.

Veniturile au crescut de trei ori

În primul an după facultate, Broomfield câștiga puțin peste 100.000 de dolari. Venitul său a crescut treptat, apoi a ajuns la aproximativ 200.000 de dolari după ce s-a angajat la Amazon Web Services, în 2025. După o scurtă perioadă la Capital One, a ajuns la Google în acest an. Acum estimează că va câștiga aproximativ 323.000 de dolari în 2026.