Cât câștigă un muncitor în construcții în Norvegia. Lucrează mai puțin de 40 de ore pe săptămână

Pentru mulți europeni, străinătatea înseamnă șansa la un salariu mai bun și la condiții de muncă avantajoase. Printre ei se numără și Pablo Gonzalez, un muncitor spaniol din construcții care a ales Norvegia în urmă cu 15 ani.

De atunci, a văzut cum s-a dezvoltat sectorul construcțiilor și spune că acesta funcționează foarte bine în țara nordică. Aproximativ 250.000 de oameni lucrează în domeniu, adică în jur de 8% din forța de muncă a Norvegiei.

Cât se câștigă în construcții

Pablo a explicat, într-un videoclip publicat pe YouTube, cam care sunt salariile în funcție de meserie. Un zugrav câștigă în jur de 3.600 de euro brut pe lună, în timp ce un instalator ajunge la aproximativ 4.100 de euro. Pentru un operator de macara sau un șofer de utilaje grele, salariul poate urca până la 4.400 de euro brut lunar.

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Pentru posturile care necesită o calificare superioară, precum arhitect, inginer sau manager de proiect, veniturile sunt și mai mari. Salariile se situează între 6.000 și 6.400 de euro brut pe lună.

Dar cât rămâne în mână? Potrivit spaniolului, din aceste sume se scad aproximativ 30% pentru taxe și impozite.

Program de lucru de 37 de ore

În funcție de proiect, angajații lucrează, în general, de luni până vineri, între 8:00 și 16:00. În total, ajung la aproximativ 37 de ore și jumătate pe săptămână. Orele suplimentare sunt plătite și, spune Pablo, de regulă sunt remunerate mai bine decât o oră obișnuită.

În anumite domenii, angajații pot lucra chiar de luni până joi. Este o variantă întâlnită mai ales în proiectele de infrastructură, precum drumuri, porturi sau căi ferate, unde lucrările sunt adesea în zone îndepărtate. Astfel, muncitorii au un weekend prelungit pentru a se putea întoarce acasă.

Spaniolul spune că, în ultimii ani, a observat o dezvoltare importantă a infrastructurii din Norvegia, de la drumuri și căi ferate până la piața imobiliară. Iar sectorul construcțiilor continuă să aibă nevoie de oameni, scrie El Espanol.