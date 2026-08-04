Închisă pe nedrept timp de 3 ani, o româncă va primi despăgubiri de peste 260.000 de euro în Italia

A stat trei ani în spatele gratiilor, deşi îşi ispăşise deja pedeapsa. Acum, românca de 57 de ani va fi despăgubită de statul italian cu 261.000 de euro.

Femeia nu ar fi trebuit să fie arestată de autoritățile italiene, deoarece își ispășise deja pedeapsa în țara de origine, unde fusese judecată pentru aceleași fapte care i-au fost imputate și de Tribunalul din Trani. Pentru cei trei ani petrecuți în închisoarea Giudecca și alte opt luni în arest la domiciliu, statul trebuie să îi dea 261.760 de euro: 234.876 de euro pentru perioada petrecută în celulă și încă 26.883 de euro pentru cele 228 de zile în care a fost obligată să rămână acasă, scrie Il Gazzettino.

Calculul este important deoarece, în prezent, statul italian trebuie să o despăgubească pentru întreaga perioadă de detenție, după ce s-a stabilit că privarea sa de libertate a fost nelegală.

Îşi ispăşise pedeapsa în România

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Românca în vârstă de 57 de ani nu ar fi trebuit, de fapt, să fie arestată de autoritățile italiene, întrucât își ispășise deja pedeapsa în România, unde fusese judecată pentru aceleași infracțiuni pentru care a fost condamnată și de Tribunalul din Trani.

Acuzațiile erau grave: constituirea unui grup infracțional în scopul favorizării și exploatării prostituției, inclusiv a minorilor, precum și infracțiuni legate de imigrația ilegală.

Însă legislația italiană este clară: potrivit principiului „ne bis in idem”, o persoană nu poate fi condamnată de două ori pentru aceleași fapte, nici măcar dacă hotărârile provin de la instanțe din două țări diferite.

Două anchete

Cazul judiciar, soluționat abia recent de Curtea de Apel din Bari, a început în anul 2007, când femeia a fost condamnată în lipsă la nouă ani de închisoare.

Potrivit acuzării, ea ar fi avut un rol esențial într-o rețea infracțională care recruta tinere și fete foarte tinere din România. Acestora li se promitea un loc de muncă în Italia ca îngrijitoare, însă, în realitate, ajungeau să fie obligate să se prostitueze.

Fiind vorba despre fapte desfășurate în două state, cazul a dus la deschiderea a două procese penale separate.

Procesul din România s-a încheiat mai repede, iar între timp femeia nu știa absolut nimic despre procesul care se desfășura împotriva ei în Italia.

În urmă cu șapte ani, când s-a prezentat la frontiera de la Trieste pentru a intra în Italia, femeia, care avea atunci aproximativ 50 de ani, a fost arestată.

Ea nu știa că Tribunalul din Trani pronunțase deja o condamnare împotriva sa. A fost transferată la închisoarea Giudecca din Veneția, cea mai apropiată unitate penitenciară.

Aceeaşi faptă, două pedepse

Imediat după arestarea sa în Friuli, magistrații din Puglia au început verificările pentru a stabili dacă sentința italiană se referea la aceleași fapte pentru care femeia fusese deja condamnată în România.

Între timp, Curtea de Apel din Craiova respinsese deja cererea de recunoaștere a hotărârii italiene, tocmai pentru că faptele pentru care femeia fusese judecată în România erau exact aceleași.

Cinci luni mai târziu, chiar Tribunalul din Trani și-a revocat sentința în baza principiului „ne bis in idem”, care înseamnă, literalmente, „nu de două ori pentru același lucru”.

Pedeapsa a fost recalculată, însă numai pentru anumite capete de acuzare. Au urmat nu mai puțin de trei recursuri la Curtea de Casație, iar eliberarea definitivă a femeii a venit abia după un total de 996 de zile de detenție.

În acel moment, situația s-a inversat. Femeia, asistată de avocatul Matteo Lazzaro, a formulat o cerere la Curtea de Apel din Bari pentru repararea prejudiciului suferit din cauza detenției nelegale.

În ultimele zile, judecătorii au admis cererea, iar suma finală stabilită drept despăgubire depășește 261.000 de euro.