Un film văzut la șase ani i-a schimbat viața. Astăzi, David Petrovici este primul român admis la California Institute of the Arts, școala de actorie fondată de Walt Disney, a primit o bursă de excelență și a avut ocazia să-l întâlnească pe regizorul și scenaristul Christopher Nolan. Tânărul actor se numără printre finaliștii campaniei "100 de tineri pentru dezvoltarea României", derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Primul român admis la școala de actorie fondată de Walt Disney. David Petrovici, premiat cu bursă de excelență

Pasiunea lui pentru scenă a început în copilărie, după ce a văzut filmul "Pirații din Caraibe". Atunci a descoperit că actoria îi poate oferi șansa de a trăi mai multe vieți și de a călători, prin intermediul personajelor, în epoci și lumi diferite.

Un film văzut la șase ani i-a schimbat destinul: "Atunci am știut că vreau să fiu actor"

"Momentul precis în care am știut că vreau să fiu actor a fost la șase ani, când m-am uitat la «Pirații din Caraibe» şi am întrebat-o pe maică-mea dacă există pirați. Maică-mea mai spus că da, dar nu mai arată în niciun caz așa cum arată în film. Şi am spus că ce interesant trebuie să fie în primul rând să poți să ai orice meserie din lume și mai multe în același timp prin actorie și, de asemenea, să te teleportezi în orice secol, orice lume, orice fel de univers", a povestit David Petrovici.

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Talentul tânărului actor român a fost remarcat de Milton Justice, regizor și producător laureat cu premiile Oscar și Emmy. Acesta a comparat curajul artistic al lui David cu abordarea unora dintre cele mai mari nume din cinematografie.

"Oamenii mă întreabă de ce îmi place Meryl Streep atât de mult. Iar eu le spun pentru că e dispusă să rişte. Şi am fost foarte surprins că şi David a făcut la fel. Există o tendinţă, nu doar pentru oamenii tineri, ci pentru toţi actorii să abordeze fiecare proveste ca şi cum ar fi clişeul pe care îl ştiu dintotdeauna. David a ajuns la esenţă din prima", a declarat renumitul regizor Milton Justice.

Admis la CalArts și remarcat de un regizor premiat cu Oscar

Admiterea la CalArts, prestigioasa școală de actorie fondată de Walt Disney, și întâlnirea cu Christopher Nolan marchează un nou capitol în povestea lui David Petrovici. Cel mai recent film al regizorului, „The Odyssey”, a înregistrat cel mai bun debut global la box-office din cariera cineastului. Toate aceste experiențe completează parcursul lui David, care își construiește deja drumul către industria internațională a filmului.

Rezultatele obținute până acum l-au adus pe David printre finaliștii campaniei naționale „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, o inițiativă a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României care identifică și promovează tineri cu performanțe remarcabile în educație, știință, cultură, sport și inovație.

Bursă de excelență în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României" pentru tânărul actor David Petrovici

Tânărul actor a fost premiat cu o bursă de excelență oferită de Salonul Auto București. Sprijinul îi oferă resurse pentru continuarea pregătirii artistice și reprezintă o recunoaștere a performanței sale internaționale.

"Ne bucură faptul că putem, pentru al doilea an consecutiv, să contribuim la sprijinirea unui tânăr, a unor tineri care, cu siguranță, vor aduce plusvaloare în tot ceea ce se întâmplă în România. Ne mândrim cu lucrul acesta", a declarat Albert Kiss, organizator al Salonului Auto București.

"Ar fi foarte important să existe un cadru legislativ care să permită cât mai multor entități private să vină în sprijinul acestor tineri și să putem să le creăm o bază pentru ceea ce și-au propus să facă, astfel încât să își atingă țelul cât mai sus posibil", a afirmat Sorin Rădăcineanu, organizator al Salonului Auto București.

Deși își construiește parcursul artistic în Statele Unite, David își dorește ca experiențele acumulate peste Ocean să se regăsească în proiectele pe care le va dezvolta și în România. Tânărul pregătește proiecte cinematografice în calitate de producător și vrea să spună povești inspirate din istoria Californiei.

"Am onoarea de a fi producătorul a două viitoare filme de lungmetraj: unul despre prima pepită de aur găsită în California și celălalt despre ultimul urs grizzly capturat în California", a spus David Petrovici.

Pentru David, drumul către marile scene și studiouri ale lumii se află abia la început. Pentru România, fiecare asemenea performanță arată ce poate realiza un tânăr talentat atunci când munca sa este descoperită, promovată și susținută.

Bursa acordată lui David Petrovici arată și rolul concret pe care mediul privat îl poate avea în dezvoltarea unei noi generații de profesioniști. Companiile se pot alătura campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României” și pot susține finaliștii prin burse de excelență, transformând sprijinul oferit astăzi într-o investiție în viitorul României.