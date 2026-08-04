România are tot mai puțini copii, dar tot mai multe animale de companie care sunt tratate ca parte din familie. De la saloane de înfrumusețare și meniuri speciale, până la aniversări și vacanțe împreună, grija pentru "blănoși" a devenit un stil de viață. Ce ascunde această schimbare? Psihologii vorbesc despre o relaţie care ne hrăneşte de fapt nevoia de a fi văzuţi şi acceptaţi fără a fi judecaţi. Ce spun studiile şi cum arată, astăzi, poate, cel mai răsfăţat membru al familiei a fost dicutat într-un material Observator 16.

De la câinele din lanţ, privit mai mult ca o unealtă de pază pentru curte în perioada comunismului, la un membru al familiei cu drepturi depline. O mentalitate care s-a schimbat lent după anii '90 şi mai cu seamă în zilele noastre. În ţara noastră, trăiesc astăzi peste patru milioane de câini și tot atâtea pisici. Multe dintre ele într-un confort de invidiat. Colega noastră, Sonia Simionov, are doi motani de un an. După ce şi-a pierdut ultima pisică, pe Barbie, şi-a modificat gardul casei special ca Spark şi Ken să nu poată evada. Nu a fost nici pe departe singura investiţie.

"Eu am feeder smart cu cameră video, cu microfon, programez mesele, mă degrevează de niște lucruri. Plus că mâncarea e mult mai sănătoasă, pentru că nu prinde umezeală. Fântână de apă cu filtre. Și, bineînțeles, litiera smart. Dacă vrei să pleci de acasă șapte zile și ai o pisică, poți să pleci liniștit.", explică Sonia Simionov, jurnalist Observator.

Pe Spark, Sonia l-a găsit aproape mort pe șosea, pe când avea doar două luni. Salvarea lui a costat-o 2.000 de euro.

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"Pisicile îți schimbă viața. În bine. Sunt loiale oamenilor care merită. Pisica are nevoie de foarte, foarte multă grijă și nu doar de apă și mâncare. Are nevoie să fie periată, să o duci la medic. Ken tocmai ce a făcut o faringită. Azi a terminat tratamentul. Șapte zile de antibiotic, exact ca la oameni. Și costurile sunt ca la oameni. O ecografie costă 350 de lei. Un set complet de analize pentru o pisică te costă între 500 și 700 de lei.", adaugă Sonia Simionov.

Răsfățul pentru blănoșii familiei a dus la o adevărată industrie. De la mâncare specială, căsuțe în toată regula în apartamentul "părinților", până la băi regești, mai ceva ca la spa, vorbim de cheltuieli care depășesc cu mult strictul necesar.

"Asta spune mult despre noi ca societate. Faptul că am început să avem mai multă grijă de animale. Avem pachete cu spălat, periat, curățat urechi, tuns. Aproximativ 200 de lei.", precizează Natalia Dumitraşcu, fondatoarea unui salon pentru animale.

Pe lângă tratamente la saloane de înfrumusețare, de sărbători, animalele de companie poartă hăinuțe tematice și primesc jucării de Crăciun. Și chiar tort, de ziua lor. Dacă în anii trecuți piața pet se rezuma la mâncare, accesorii și hoteluri pentru animale, astăzi există inclusiv piscine, grădinițe și bone la domiciliu pentru „copiii patrupezi”. La această piscină de lângă București, câinii nu doar că se răcoresc, ci iau și lecții de înot.

Avem tot mai multe animale de companie, dar în același timp tot mai puțini copii.

Record negativ pentru România: anul trecut s-au născut mai puțin de 150.000 de copii, cel mai mic număr din ultimul secol. În același timp, legătura cu animalele de companie este tot mai puternică. Doar dacă ne uităm la iubitorii de pisici, țara noastră conduce detașat clasamentul european. Ce înseamnă asta? Că într-una din două gospodării găsim cel puțin o felină.

"Energie foarte bună. Mi se pare că animalele de companie aduc un plus vieților noastre.", spune o persoană.

"Cred că oamenii sunt din ce în ce mai singuri și caută companie. Și mi se pare că un copil aduce mult mai multe responsabilități, la început cel puțin, decât beneficii. Dar, în același timp, pe termen lung, un copil e clar.", adaugă o altă persoană.

Chiar și așa, lipsa de empatie încă îi caracterizează pe unii români.

"Am avut cândva pisici, mi-au plăcut mult. Neputând să le iau unde stau în chirie, a trebuit să le las ale străzii.", spune un cetăţean.

Dacă, din exterior, pare că stăpânii exagerează cu răsfățul animalelor de companie, psihologii vorbesc despre o relație de atașament care oferă siguranță emoțională.

"Fiecare dintre noi are o nevoie profundă de a avea grijă de cineva, de a proteja. Și animalul activează foarte ușor acest instinct. Uneori, ceea ce hrănim în relația cu animalul nu este doar animăluțul, ci și partea din noi care avea nevoie de un spațiu sigur în care să poată iubi fără teamă. Nu pentru că animalul îmi rezolvă problemele, ci pentru că îmi oferă ceea ce foarte multe alte relații nu au reușit să-mi ofere, adică siguranță emoțională.", explică Denisa Condescu, consilier relații.

Devine însă o problemă atunci când relația cu animalul de companie ajunge să înlocuiască toate celelalte relații importante.

"Practic, vorbim de umanizarea animalelor. Sunt niște nevoi pe care câinele le are, la care eu trebuie să răspund conform nevoilor sale. Pentru că, dacă eu răspund conform proiecției mele umane asupra lui, nu îi voi mai răspunde la fel. Și atunci se va crea un conflict în ADN-ul lui, în mintea lui, în care nu va mai înțelege ce se întâmplă.", menţionează Tudor Tim Ionescu, dresor.

În concluzie, animalele de companie nu înlocuiesc copiii și nici nu explică declinul natalității. Specialiștii spun însă că relația dintre oameni și animăluțele lor s-a schimbat profund. Faptul că pentru mulți ei nu mai sunt doar animale de companie schimbă felul în care oamenii își construiesc viața de zi cu zi.