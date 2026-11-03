Schimbare de antrenor la cel mai înalt nivel, în mijlocul sezonului. Fonseca ar urma să o preia pe Sporting

Echipa portugheză Sporting Lisabona este pe punctul de a-şi schimba antrenorul în mijlocul sezonului, favorit să preia echipa fiind Paulo Fonseca.

Paulo Fonseca ar urma să fie noul antrenor al lui Sporting Lisabona - Profimedia

Actual antrenor la Olympique Lyonnais, locul 3 în Franţa, Paulo Fonseca, 53 de ani, este aşteptat să o preia pe Sporting Lisabona chiar imediat după ce portughezii joacă meciul cu Şahtior Doneţk, din deplasare, din etapa a 4-a a Ligii Campionilor.

Există informaţii care arată că Paulo Fonseca şi-a înştiinţat jucătorii de la Lyon că urmează să părăsească echipa, astfel că tehnicianul portughez ar fi părăsit terenul cu lacrimi în ochi după Lyon - Angers, 2-0.

Tehnicianul portughez ar urma să îl înlocuiască pe interimarul Tiago Fernandes. Sporting este pe 3 în Portugalia, dar deja la mare distanţă, nouă puncte, de liderul FC Porto. De asemenea, are şase puncte din trei meciuri în Liga Campionilor şi ocupă locul 12 în grupa de 36 de echipe.