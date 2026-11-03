Şeful La Liga vrea reluarea colaborării cu autorităţile chineze, întreruptă după declaraţiile lui Mbappe

Campionatul de fotbal al Spaniei şi, implicit, atacantul francez Kylian Mbappe, au încasat o lovitură dură, din punct de vedere economic, după ce autorităţile chineze au decis să blocheze transmiterea meciurilor din La Liga şi toate partidele în care este implicat atacantul de aproape 28 de ani.

O declaraţie controversată a lui Mbappe a stricat relaţia dintre La Liga şi autorităţile chineze - Profimedia

Decizia a venit după ce Mbappe ar fi spus despre Mao Zedong că a fost un "dictator chinez", lucru care nu le-a picat deloc bine autorităţilor de la Beijing.

Mai mult, în urma declaraţiei controversate, Mbappe a pierdut mai multe contracte comerciale cu afaceri din China.

Recent, Javier Tebas, şeful la Liga, a anunţat că este în negocieri pentru a relua colaborarea cu autorităţile chineze astfel încât acestea să permită difuzarea meciurilor din Spania.

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"Deocamdată, trebuie să aşteptăm şi să vedem cum evoluează situaţia. Rămân în discuţii cu autorităţile chineze, atât la Madrid, cât şi la Beijing. Mă voi deplasa acolo, voi discuta şi voi continua dialogul cu autorităţile chineze. Vom face tot posibilul ca situaţia să revină la normal", a fost mesajul transmis de Javier Tebas.