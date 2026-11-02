Black Friday aduce anul acesta şi mai multe reduceri neobişnuite! De la zboruri cu avioane private până la abonamente medicale pentru animalele de companie. Plus deja vânatele oferte la carne de porc şi lingouri din aur. Jumătate din populaţie ar vrea să cumpere ceva vineri, iar bugetul depăşeşte media de anul trecut.

Cel mai mare magazin online pregăteşte aproape 2.000.000 de produse cu reducere.

"Tone de carne de porc reduse şi tranşate, livrate la uşa românilor. O să avem servicii medicale şi analize reduse cu până la 70%. Pregătim nopţi de cazare, reduceri la biletele de avion şi vouchere la supermarketuri. Festivaluri, avem 50.000 de bilete cu preţuri care pornesc de la 1 leu", a declarat Răzvan Acsente, CMO retailer online.

De la aur şi apartamente la zboruri cu avioane private

Printre cumpărăturile altfel - kilograme de argint şi aur, maşini, apartamente şi 100 de zboruri cu avioane private. Stăpânii animalelor de companie aşteaptă şi ei reduceri la tratamente medicale, cosmetice, mâncare şi jucării.

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"Începe de joi pentru toţi posesorii de aplicaţie, iar în perioada 7 - 13 noiembrie, atât în magazinele fizice, cât şi online, clienţii vor beneficia de 60% reducere la sute de produse", a precizat Raluca Burcin, reprezentant pet-shop.

Bugetul mediu de Black Friday a ajuns la 3.600 de lei

Cea mai spectaculoasă creştere în căutările online o au piesele auto, băuturile şi suplimentele alimentare. Bugetul mediu de Black Friday este 3.600 de lei, în creştere faţă de anul trecut.

"Diferenţa faţă de anii trecuţi este că oamenii nu mai cumpără din impuls, ci după liste făcute cu săptămâni înainte. Campania a devenit un instrument de supravieţuire financiară: cumperi acum ce aveai nevoie, înainte să se scumpească", a explicat Adrian Negrescu, economist.

Black Friday promite cele mai mari reduceri de anul acesta pe 6 noiembrie, dar mulţi retaileri au început deja promoţiile ori au extins perioada ofertelor.