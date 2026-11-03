Cu siguranță aţi auzit și voi replica "sunt meteosensibil", atunci când cineva este prost dispus într-o zi mohorâtă. Într-un fel, cu toții suntem! Din cauza ploii şi a lipsei de lumină naturală, ne trezim mai greu, suntem mai somnoroși, fără energie și parcă nu mai avem poftă de viață. Și este firesc. Însă, pentru unele persoane, schimbările de temperatură, presiunea atmosferică și umiditatea pot aduce probleme mult mai grave: de la migrene și dureri articulare până la afecțiuni cardiovasculare. Cum ne dăm seama dacă suntem în categoria meteosensibililor şi cum reglăm emoţiile atunci când vremea ne joacă feste, vedeţi în materialul de mai jos.

"Mă trezesc mult mai greu dimineață, e întunecat afară, nu prea am chef să îmi fac treburile".

"Cu aşa vreme, nu îţi vine să faci nimic", spun oamenii.

În dimineţile ploioase, trezirea devine o corvoadă

Gândul la traficul blocat şi la ţinuta potrivită ne strică instantaneu dispoziția. Automat suntem mai somnoroşi, irascibili şi fără poftă de viaţă. Ni se întâmplă tuturor.

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"Producție de melatonina creşte, melatonina este hormonul care reglează temperatura corpului şi somnul și scade producția de serotonină, ceea ce inseamnă că vom avea o stare de dispoziție mai puțin plăcută. Serotonina este hormonul fericirii", spune Ioana Scărlătescu.

Pentru cei mai mulți dintre noi, vremea rea înseamnă doar disconfort și o dispoziție proastă. Pentru meteosensibili, însă, efectele se simt mult mai puternic. Vremea rea vine la pachet cu migrene, amețeli, oboseală cruntă și dureri articulare. Aproape 70.000 de atacuri de migrenă au fost analizate într-un studiu publicat în 2026, pe mai bine de 7.400 de participanți. Cercetătorii au identificat asocieri între migrene și schimbările de presiune atmosferică, dar și temperaturile scăzute. Pentru unii oameni, vremea nu este doar un subiect de conversație, ci un factor de disconfort real.

Serena este unul dintre ei. Ea spune că ploile și schimbările de temperatură i-au dat peste cap rutina, iar sarcinile de zi cu zi au devenit mult mai greu de dus la capăt.

Serena, 22 de ani: Mă consider meteosensibila, nu îmi place vremea această, am și dureri de cap când e frig, când bate vântul, când e ploaie. Sunt foarte obosită, e greu să mă trezesc, prefer să stau în casă.

Reporter: Când e soare afară ce stare de spirit ai?

Serena, 22 de ani: Sunt mult mai fericită, îmi face plăcere să ies din casă, sunt mult mai energică.

Iar medicii confirmă: meteosensibilitatea nu este un mit.

"Modificările presiunii atmosferice pot accentua un factor declanșator al migrenelor la persoanele predispuse. În special vârstnicii, persoanele cu boli cardiovasculare, respiratorii și migrene sau afecțiuni articulare. Cele mai frecvent raportate sunt durerile de cap, oboseala, amețelile sau durerile articulare", spune Oana Merchea, medic de familie.

Cercetării au studiat legătura dintre vreme şi starea de bine în mai multe ţări

Aşa au descoperit un paradox. Deși Danemarca, Suedia și Finlanda sunt recunoscute pentru bunăstarea locuitorilor şi pentru nivelul ridicat de trai, ele înregistrează și rate mai ridicate ale depresiei în rândul tinerilor de până în 24 de ani. Acest fenomen este strâns legat de factorii climatici: iernile lungi, lipsa luminii naturale și numărul mare de zile mohorâte afecteaztă profund echilibrul emoţional.

"În contextul în care noi ne raportăm atunci când evaluăm mulțumirea și fericirea la un set de indicatori cum ar fi pibul, speranța de viață sănătoasă, libertate, generozitate și corupție, toți acești factori explică de ce Suedia, Norvegia sunt țările unde indicele acesta de mulțumire e cel mai indicat. Nu doar veniturile şi banii sunt cei care decid în crearea acestei stări de fericire", spune Sorin Cace, sociolog.

"Dacă avem o predispoziție despre depresie poate să apară tulburarea afectivă sezonieră. Vremea poate să fie doar un factor și nu cauza. Depinde cum suntem construiți, cum privim vremea, dacă pentru mine vremea este ceva îngrozitor, creierul va vedea numai părţile îngrozitoare, dacă pentru mine vremea este ceva drăguţ, cum miroase, cum sunt stropii de poaie, nu vom fi atât de afectați", spune Ioana Scărlătescu.

Vremea nu o putem schimba, dar putem avea grijă de organismul nostru: somn suficient, hidratare, alimentație echilibrată și puțină mișcare. Iar dacă oboseala și durerile nu trec odată cu norii, nu dați vina doar pe vreme. Un set de analize poate scoate la iveală carențe de vitamine sau minerale care vă dau, de fapt, aceste simptome.