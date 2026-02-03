În curând vom putea găsi la raft produse cu două date distincte pe etichetă: una pentru vânzare, alta pentru consum. Este propunerea comercianţilor pentru a evita risipa alimentară. Cum vor arăta noile etichete şi ce produse sunt vizate.

Alimentele din România ar putea avea trecute pe etichetă două date distincte. Și anume o dată până la care produsul poate fi comercializat și o dată până la care acesta poate fi consumat în siguranță.

Asta pentru că există multe produse care sunt bune pentru consum și sunt sigure chiar și după ce expiră. Spre exemplu avem paste făinoase. Pe ambalaj apare exprimarea a se consuma de preferință înainte de 10 octombrie 2026. Însă aceste paste sunt sigure pentru consum și bune chiar și după ce trece această dată de expirare. Deci le putem consuma liniștit.

Sunt foarte multe produse de acest gen care pot fi consumate, dar care din păcate ajung să fie aruncate din cauză că expiră. Tocmai de aceea comercianții mici vin cu o astfel de propunere ca pe etichetă să existe două date distincte. Una până la care comerciantul poate să vândă produsul și una până la care produsul este sigur pentru consum.

Articolul continuă după reclamă

Rămâne acum de văzut dacă va deveni o propunere legislativă aceasta. Cert este că în România se aruncă anual 2,5 milioane de tone de alimente.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială? Operatori reali Operatori AI

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰