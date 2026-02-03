Ultimul tratat nuclear SUA-Rusia expiră joi. "Va șterge decenii de diplomație și declanșa o cursă a înarmării"

Tratatul dintre SUA și Rusia privind controlul armelor nucleare expiră joi, 5 februarie 2026. Ar putea declanșa o cursă globală a înarmării nucleare, pentru prima dată de la Războiul Rece, avertizează Politico. În același timp, fostul președinte american Barack Obama a tras și el un semnal de alarmă, spunând că, dacă Congresul SUA nu acționează, vor fi șterse decenii de diplomație, iar lumea ar deveni mai puțin sigură.

Arsenalul nuclear mondial s-a redus în ultimele decenii după ani de negocieri continue între Washington și Moscova. În 1986 în lume existau aproximativ 70.400 de focoase, comparativ cu 12.500 astăzi. Ceea ce a început în 1969, odată cu lansarea discuțiilor privind limitarea armelor strategice, a dus la o serie de acorduri care au culminat cu Tratatul de Reducere a Armelor Strategice sau New START.

Ce este Tratatul New START

Tratatul New START, care limitează numărul de focoase nucleare și rachete balistice strategice pe care fiecare țară le poate deține și prevede mecanisme de inspecție reciprocă, a fost semnat în 2010, pe 8 aprilie, la Praga, de Barack Obama, președintele SUA de atunci, și Dmitri Medvedev, președintele Rusiei la acel moment. A intrat în vigoare în februarie 2011 și a fost prelungit în 2021 de către administrația Joe Biden și Vladimir Putin, pentru încă 5 ani.

Tratul, ultimul de acest fel între SUA şi Rusia, expiră joi, într-un moment extrem de tensionat: Moscova și Beijingul își extind arsenalele strategice, iar Kremlinul a amenințat în ultimii ani cu folosirea armelor nucleare împotriva Ucrainei.

Deși Rusia a propus în septembrie prelungirea sa, administrația Trump nu a dat un răspuns oficial, explică POLITICO, citând surse. Pentagonul a organizat mai multe reuniuni interne pentru a se pregăti de o lume fără acest tratat, dar nu se cunosc detalii despre conținutul discuțiilor.

"Avem în fața un drum extrem de incert. Dacă Trump și Putin nu ajung rapid la un acord, e foarte posibil ca Rusia și SUA să înceapă să adauge mai multe focoase pe rachetele lor", a explicat Daryl Kimball, directorul Asociației pentru Controlul Armelor.

Ce înseamnă expirarea ultimului tratat nuclear SUA-Rusia

În ultimul deceniu, Rusia și-a extins semnificativ forțele nucleare cu rază medie, cum ar fi racheta Oreşnik folosită în Ucraina. Iar China și-a dublat arsenalul nuclear, în timp ce SUA și-au redus unele capacități. Trump a spus că îşi dorește un nou acord care să includă și China. Oferta lui Putin, lansată în septembrie, prevedea prelungirea tratatului cu un an, dar fără inspecții.

Totodată Kremlinul a cerut și implicarea Marii Britanii și Franței într-un tratat viitor pentru că Parisul şi Londra pot lansa rachete nucleare de pe submarine sau avioane, dar nu dispun de rachete intercontinentale cu lansare de la sol. "Acum a fi bune canalele de comunicare și măsurile de transparență. Rusia a suspendat aceste activități, iar China a refuzat mereu să participe la controlul armelor", a spus Heather Williams, expertă în probleme nucleare.

În ianuarie, Donald Trump a lăsat de înţeles că va permite expirarea tratatului. "Dacă expiră, expiră. Vom face un acord mai bun", a spus Trump într-un interviu acordat The New York Times. Casa Albă a transmis apoi că Trump va decide în ritmul său direcția în care vor merge politicile de control al armelor nucleare.

Mai mulţi foști oficiali ameicani au criticat renunțarea la acest tratat doar pentru că nu include China. "Nu este clar de ce ar trebui să renunțăm complet la limitele impuse Rusiei doar pentru că New START nu acoperea toate armele nucleare - nici nu fusese creat cu această intenție", a scris Kingston Reif, fost oficial al Pentagonului.

Dacă tratatul expiră, ar fi pentru prima dată în aproape 40 de ani când SUA nu are un tratat de control al armelor nucleare cu Rusia. "Dacă Congresul nu acționează, ultimul tratat de control al armelor nucleare dintre SUA și Rusia va expira. Ar șterge inutil decenii de diplomație și ar putea declanșa o altă cursă a înarmărilor care ar face lumea mai puțin sigură. Acest articol merită citit", a scris Obama pe X distribuind un articol de opinie pe această temă, publicat de NYT.

Iar, potrivit lui Medvedev, dacă noul tratat START expiră fără a fi înlocuit, atunci lumea ar trebui să fie alarmată că cele mai mari puteri nucleare nu au limite, probabil pentru prima dată de la începutul anilor 1970. "Nu vreau să spun că asta înseamnă imediat o catastrofă şi va începe un război nuclear, dar ar trebui să alarmeze pe toată lumea", a declarat el.

Mai mulţi congresmeni democrați au introdus proiecte de legi care cer reducerea arsenalelor nucleare și interzic testarea armelor nucleare, dar aceste inițiative nu vor trece de Congresul dominat de republicani, punctează POLITICO.

Ce urmează

Pe termen scurt nu se anticipează schimbări majore, Rusia a blocat din 2023 inspecțiile, iar oferta recentă a lui Putin nu include mecanisme de verificare, ceea ce reprezintă un obstacol major. În timp ce arsenalul nuclear american îmbătrânește, Rusia a început deja să își modernizeze capacitățile nucleare cu noi sisteme precum drona submarină Poseidon și armele hipersonice, care nu intrau în New START.

"Dacă dezvolți arme strategice noi, trebuie discutate, dar rușii refuză asta", a spus Steven Pifer, fost oficial al Departamentului de Stat.

Acest context ar putea forța Pentagonul să găsească urgent metode alternative pentru a contracara expansiunea Rusiei și Chinei. Şi aliați americani ar putea acționa pe cont propriu. Pentru prima dată după decenii, Europa ar putea intra într-o cursă a înarmării. Cancelarul german Friedrich Merz a spus că aliații discută o posibilă "umbrelă nucleară" comună pe continent.

Premierul suedez Ulf Kristersson a anunțat discuții diplomatice cu Franța și Marea Britanie, singurele puteri nucleare europene, privind dezvoltarea de capacități suplimentare. Experții se așteaptă ca și liderul chinez Xi Jinping să reacționeze. "Asta nu va face decât să încurajeze China să-și accelereze expansiunea strategică deja îngrijorătoare", a spus Kimball.

