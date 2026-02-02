Drumul moţii s-a mutat pe DN1. După deschiderea Autostrăzii Moldovei, numărul tragediilor pe drumul european 85 a scăzut. Anul trecut, cele mai multe accidente au fost înregistrate pe DN1, şoseaua pe care, paradoxal, în perioada vacanţelor, mai mult se stă decât se merge.

Bilanţul negru pe 2025 arată care sunt cele mai periculoase drumuri din țară. CARTON Pe primul loc este DN1. Într-un singur an, aici au fost 425 de accidente, 48 de oameni au murit, iar peste 600 au fost răniți.

Drumurile morții în România

DN1, drumul care leagă Bucureştiul de nord vestul ţării are portiuni vechi de peste 120 de ani. Deşi a fost modernizat treptat, nu a fost reconfigurat pentru traficul uriaş de astăzi. Cu cât ne îndepărtăm de Capitală, drumul devine tot mai periculos. La ieşire din Bucureşti sunt trei benzi pe sens, spre Ploieşti două benzi, iar odată ajunși pe Valea Prahovei, o singură bandă, în condiţiile în care pe acea porţiune sunt serpentine şi vizibilitate redusă.

În topul negru al accidentelor urmează DN2, care ani la rând a fost supranumit "drumul morții" și care până recent se plasa pe primul loc. Deschiderea circulaţiei pe Autostrada Moldovei a salvat sute de vieţi.

Urmează DN6, şoseaua pe care recent şi au pierdut viaţa într un accident de micorbuz 7 suporteri ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu, Paok

"DN1, foarte aglomerat. Mă deranjează cel mai tare traficul. Este foarte aglomerat drumul, probabil şi din cauza aceasta multe accidente, mulți șoferi neatenți, infrastructura, pe asta pe care o avem, putem să avem bunăvoinţa să circulăm astfel încât să nu ne punem vieţile în pericol", spune un șofer.

"Principalele cauze ale accidentelor rutiere pe drumurile nationale au fost nerespectarea regimului legal de viteză, neacordarea priorității vehiculelor, nerespectarea distanței între vehicule precum și alte preocupări de natură a distrage atenția", a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt IGPR.

Lipsa separatoarelor contribuie la tragedii

La numărul mare de tragediii contribuie și lipsa separatoarelor și mai ales lipsa autostrăzilor.

DN 1 poate fi evitat între București și Ploiești pe A3. DN 2 are alternativă parțială, A3 de la București la Ploiești şi A7, de la Ploiești la Adjud. DN 6 poate fi ocolit parțial prin A1 și Drumul Expres 12, până la Craiova. până la Lugoj soferii revin pe DN6, apoi se reintră pe A1 spre Timișoara. DN 7 poate fi evitat aproape complet pe A1, mai ales după finalizarea tronsonului Pitești–Sibiu. În schimb, DN 15 nu are încă alternativă, pentru ca autostrada A8 e abia in fază incipientă.

"În momentul în care avem aceste accidente anchetele se rezumă fix la faptele penale, fix la litera legii, nu se merge mai departe pe prevenţie să înţelegem ce trebuie făcut cu drumul ăla să îl punem în siguranţă. Sunt accidente şi pe autostradă. Urmările acelor accidente sunt mult mai mici, mai reduse decât dacă ne ciocnim frontal pe un drum unu plus unu", a declarat Ionuț Ciurea, Asociația Pro Infrastructură.

Din totalul accidentelor înregistate în 2025, 268 au fost pe autostrăzi, cele mai multe pe Autostrada A1 care leagă București de Curtea de Argeș.

