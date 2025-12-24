Niciun Crăciun fără tradiţionala goană după cumpărături. Ajunul s-a petrecut la coadă la supermarket sau în pieţe. Mulţi au bifat, pe ultima sută de metri, lista pentru masa festivă. De la carne la fructe, băuturi şi decoraţiuni, a fost agitaţie peste tot în magazine. Iar cine a lăsat pe astăzi şi grija bradului a avut o misiune aproape imposibilă.

Nu e Crăciun fără tradiţionala îmbulzeală din supermarketuri. La raioanele de fructe şi legume, dar şi la vitrinele de carne, românii s-au aliniat la coadă de la prima oră.

Cumpărător: Nu e pe ultima sută de metri, acum am început cumpărăturile,

Reporter: Şi cum vi se pare experienţa asta?

Cumpărător: Urâtă! Te simţi nepregătit, în loc să te odihneşti, munceşti!

"Ce ne mai lipseşte acasă pentru o salată şi o mămăliguţă! Am intrat pentru cadou şi mi-am dat seama că voi întârzia să mai cumpăr mici lucruri rămase de cumpărat!", a adăugat un alt cumpărător.

"Nelipsite din coşul de ultim moment pentru masa de Crăciun sunt mandarinele şi portocalele, pe care le găsim astăzi la ofertă în majoritatea supermarketurilor. Dar şi verdeţurile, pentru că vrem, alături de mâncarea grea de sărbători, să avem şi câteva lucruri fresh!", a transmis Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

Agitaţie a fost şi în pieţe. Cine n-a fost matinal n-a avut prea multe variante.

"Este ora prânzului, iar la cea mai mare piaţă din România, multe din vitrinele de carne sunt goale - semn că mulţi şi-au lăsat cumpărăturile pe astăzi.", a adăugat reporterul Observator.

"Pulpă de porc, caş, costiţă, vită. Faţă de alţi ani sunt mult mai scumpe, dar acceptabile.", a spus un bărbat.

Fără prea multe opţiuni au rămas şi cei care au lăsat pe azi bradul de Crăciun. Pentru un brad care nu depăşea un metru, preţurile porneau de la 100 de lei.

Bărbat: Am fost mai leneş, ce să zic! Vedeţi şi dumneavoastră cum sunt!

Reporter: Credeţi că mai găsiţi mai mari?

Bărbat: Nuu, de plastic! Vedem, ne uităm.

"Am luat celui mic, că voia proaspăt, să aibă să pună cadourile sub el!", a spus un alt client.

În alte pieţe din ţară, comercianţii au vândut mai ieftin ca să nu rămână cu marfa pe tarabe în ajun.

"Nu prea merge, că nu mai are lumea bani! A fost doar ieri şi alaltăieri vânzare, atât! Astăzi, lichidare de stoc! Ne pregătim de Crăciun!", a spus un comerciant.

"O varză călită, o chiftea şi atât. Nu ne întindem că nu ne permitem!", a spus un client.

Majoritatea supermarketurilor sunt închise în ziua de Crăciun. Totuși, există câteva care au deschis în zile de sărbătoare, doar că au program special.

