Ricky Gervais critică vedetele după discursurile anti-ICE de la premiile Grammy: "Tot nu ascultă"

Ricky Gervais reaprinde polemica discursurilor politice de la galele de premii. După ce mai mulţi artişti, printre care Billie Eilish şi Bad Bunny, au criticat ICE la Premiile Grammy 2026, comediantul britanic a repostat un fragment din celebrul său monolog de la Globurile de Aur, ironizând reacţiile vedetelor: "Tot nu ascultă".

Actorul le-a transmis un mesaj câştigătorilor premiilor Grammy din acest an după discursurile lor cu conotaţii politice, postând pe X un fragment din monologul său de la Globurile de Aur din 2020, în care le-a spus actorilor din sală să nu transforme discursurile de acceptare în apeluri politice la acţiune. Gervais a folosit un emoji plângând după Grammy şi a scris: "Tot nu ascultă"

"Dacă câştigaţi un premiu în seara asta, nu-l folosiţi ca platformă politică pentru a ţine un discurs politic", a sfătuit Ricky Gervais în 2020. "Nu sunteţi în măsură să daţi lecţii publicului despre nimic. Nu ştiţi nimic despre lumea reală. Cei mai mulţi dintre voi aţi petrecut mai puţin timp la şcoală decât Greta Thunberg", scrie Variety.

Gervais a postat şi apoi a şters exact acelaşi mesaj în septembrie anul trecut, după gala premiilor Emmy 2025. La acea ceremonie, vedeta serialului "Hacks", Hannah Einbender, a câştigat premiul pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie şi a folosit discursul său de acceptare pentru a spune "fuck ICE" şi "free Palestine".

Premiile Grammy 2026, dominate de mesaje politice şi discursuri ale artiştilor

Premiile Grammy din 2026 au fost în mare parte marcate de discursuri cu conotaţii politice. Billie Eilish, Justin şi Hailey Bieber, Justin Vernon de la Bon Iver, Jack Antonoff şi alţi muzicieni au purtat la ceremonie insigne cu mesajul "ICE Out" (Fără ICE). Billie Eilish a câştigat premiul pentru Piesa anului cu "Wildflower" şi a spus "fuck ICE" în timpul discursului său, adăugând: "Nimeni nu este ilegal pe un teritoriu furat. Şi, da, este foarte greu să ştii ce să spui şi ce să faci în acest moment, dar simt o mare speranţă în această sală şi cred că trebuie să continuăm să luptăm, să ne exprimăm şi să protestăm, pentru că vocile noastre contează cu adevărat, iar oamenii contează".

Bad Bunny, care a câştigat premiul pentru Albumul anului şi Cel mai bun album de muzică urbană în cadrul transmisiunii live a premiilor Grammy, a spus "ICE out!" în timpul discursului său şi a adăugat: "Nu suntem sălbatici, nu suntem animale, nu suntem extratereştri. Suntem oameni şi suntem americani... ura devine mai puternică cu cât este mai multă ură. Singurul lucru mai puternic decât ura este iubirea. Aşa că, vă rog, trebuie să fim diferiţi. Dacă luptăm, trebuie să o facem cu iubire".

Susţinere pentru imigranţi şi din partea altor câştigători

Chiar şi unii câştigători care nu au menţionat în mod direct ICE au susţinut imigranţii în discursurile lor politice de acceptare a premiilor. Olivia Dean a câştigat premiul pentru Cel mai bun artist debutant şi a spus: "Vreau să spun că sunt aici ca nepoată a unui imigrant. Nu aş fi aici... Sunt produsul curajului şi cred că aceşti oameni merită să fie celebraţi. Nu suntem nimic fără ceilalţi".

Shaboozey a câştigat primul său premiu Grammy, luând acasă premiul pentru Cea mai bună interpretare country în duo/ grup ("Amen" cu Jelly Roll) şi a spus în discursul său: "Imigranţii au construit această ţară, literalmente. Aşadar, acest premiu este pentru ei, pentru toţi copiii imigranţilor. Este, de asemenea, pentru cei care au venit în această ţară în căutarea unei oportunităţi mai bune de a face parte dintr-o naţiune care promitea libertate pentru toţi şi şanse egale pentru toţi cei dispuşi să muncească pentru asta. Vă mulţumesc că aţi adus aici cultura, muzica, poveştile şi tradiţiile voastre. Voi daţi culoare Americii. Vă iubesc foarte mult".

