De ce au scăzut brusc aurul, argintul, petrolul şi cuprul. Vânzări haotice şi investitori panicaţi

Aurul, argintul, petrolul şi cuprul au suferit scăderi semnificative pe burse după nominalizarea lui Kevin Warsh ca viitor președinte al Rezervei Federale a SUA. Investitorii se aşteaptă la politici monetare mai stricte, care vor menține dobânzile ridicate, ceea ce ar întări dolarul și reduce atractivitatea aurului. Totodată, calmarea pentru moment a tensiunilor dintre SUA şi Iran a redus şi prețul petrolului. Scăderile sunt interpretate de unii analiști ca o corecție temporară după o bulă speculativă şi nu ca o criză structurală, explică Reuters.

Prețurile la aur, petrol, argint și alte materii prime au scăzut brusc luni, iar această cădere i-a speriat pe investitori din toată lumea. Declinul vine după ce președintele SUA Donald Trump l-a nominalizat vineri pe Kevin Warsh drept viitor președinte al Rezervei Federale, adică Banca Centrală a SUA. Anunţul a declanșat un val de vânzări de active riscante ce a marcat a doua sesiune consecutivă de scădere pentru metalele prețioase, explică Reuters.

Aurul și argintul suferă corecții masive

Aurul a scăzut luni cu 5% până la cel mai mic nivel din ultimele două săptămâni, iar argintul a pierdut mai bine de 7%. Asta după ce ambele metale au înregistrat maxime istorice săptămâna trecută. Petrolul european Brent a scăzut şi el cu aproape 4% luni, după ce urcase la peste 71 de dolari, săptămâna trecută, iar cuprul, un metal al căui preț reflectă starea de sănătate a economiei globale, a pierdut 3% la Bursa de la Londra.

"Decizia piețelor de a vinde metale prețioase, în paralel cu acțiunile americane, sugerează că investitorii îl percep pe Warsh ca fiind mai înclinat spre politici monetare stricte" a explicat Vivek Dhar, analist la Commonwealth Bank of Australia (CBA).

Dacă Rezerva Federală dă semnale de politici "hawkish", adică în favoarea dobânzilor mai mari, acest lucru înseamnă dobânzi ridicate pe termen mai lung, ceea ce întăreşte dolarul iar aurul și argintul devin mai puțin atractive pentru că investitorii preferă activele care aduc profit.

"Un dolar american mai puternic pune presiune suplimentară pe metalele prețioase și alte mărfuri, inclusiv petrol și metale de bază" a mai explicat Dhar. Analistul își menține însă prognoza că preţul aurului va atinge 6.000 de dolari uncia în trimestrul al patrulea.

De ce s-au panicat investitorii

Donald Trump l-a anunţat vineri pe Kevin Warsh drept înlocuitorul lui Jerome Powell a cărui mandat în fruntea Rezervei Federale expiră în mai. Vestea a declanșat vânzări masive pe piețele de acțiuni și mărfuri și a propulsat dolarul.

Acțiunile din Asia au scăzut puternic, urmând trendul negativ al piețelor din SUA iar căderea bruscă a metalelor prețioase de luni a creat un început de săptămână tensionat, marcat de şedinţe ale băncilor centrale, publicări de rezultate financiare și date economice.

Vânzările de metale prețioase s-au intensificat după ce CME Group (cea mai mare bursă de instrumente derivate din lume) a crescut marjele cerute pentru tranzacțiile cu contracte futures pe aur şi argint. Adică au scumpit tranzacțiile speculative. Practic, CME a cerut mai mulți bani ca garanție, iar asta a speriat investitorii. Mulți au început să vândă aur și argint în grabă, ceea ce a dus la scăderi și mai mari.

Cea mai mare prăbușire zilnică din istorie pentru argint

Declinul a început vineri, când pe piaţa spot aurul a înregistrat cea mai mare scădere zilnică din 1983 - peste 9%, iar argintul a căzut cu 27%, cea mai mare prăbușire zilnică din istorie. "Nu am mai văzut de la criza financiară globală din 2008 amploarea lichidărilor de aur", a spus analistul Tony Sycamore de la IG Markets. Traderii cu bani împrumutați au fost forțați să vândă, sistemele automate au declanșat vânzări în lanț și investitorii s-au panicat.

Şi prețurile la energie (în special petrol) au început să scadă luni, pe fondul semnalelor de detensionare în relația SUA-Iran, după ce Trump a declarat în weekend că Iranul este "serios în discuțiile" cu Washingtonul - diminuând temerile privind un război regional. Declarațiile și lipsa unor exerciții navale ale Gărzilor Revoluționare în Strâmtoarea Hormuz sunt şi ele semne de calmare a tensiunilor, au mai interpretat analiştii.

Şi piețele de cupru și minereu de fier s-au confruntat cu dificultăți, din cauza îngrijorărilor legate de stocuri mari și cerere redusă înainte de vacanța de Anul Nou Chinezesc, cea mai mare piață fiind China. Anul Nou Chinezesc începe pe 15 februarie, fiind o perioadă în care multe fabrici și companii chineze iau o pauză chiar și de 2 săptămâni.

Şi alte mărfuri au fost afectate: cauciucul din Tokyo a scăzut cu aproape 3% iar grâul și soia din Chicago au scăzut cu aproximativ 1%. "Întrebarea-cheie este dacă asistăm la începutul unui declin structural al prețurilor la mărfuri sau doar la o corecție temporară. Noi o vedem ca pe o corecție și o oportunitate de cumpărare, nu ca pe o schimbare fundamentală", a conchis Vivek Dhar.

