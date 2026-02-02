Apariție neașteptată pe o stradă din Lugoj. O Tesla Cybertruck a atras atenția nu doar a localnicilor, ci și a polițiștilor care l-au oprit pe șofer pentru o verificare de rutină. Nu mică a fost surpriza atât pentru oamenii legii, cât și pentru conducătorul auto, când au constatat că nu avea categoria de permis necesară pentru a circula cu un astfel de vehicul futurist pe străzile din România.

Autovehiculul, condus de un cetățean bulgar, se afla în tranzit prin țara noastră și venea din Finlanda. Mașina a fost observată în parcarea unui restaurant din Lugoj, unde mai mulți oameni au fotografiat-o și au postat imaginile pe rețelele de socializare.

Polițiștii din Lugoj au oprit mașina pentru control pe strada Caransebeșului. În urma verificărilor, aceștia au stabilit că șoferul, în vârstă de 39 de ani, nu deținea permis de conducere pentru categoria din care face parte mașina.

Conform legislației din România, Tesla Cybertruck nu poate fi condusă cu permis categoria B, care permite conducerea vehiculelor cu masa maximă de până la 3.500 de kilograme, iar Tesla Cybertruck depășește această limită. Pentru circulația legală este necesar permis categoria C. Șoferul a rămas fără permis.

Ce spun polițiștii

La data de 25 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Rutier Lugoj, au oprit pentru control, pe strada Caransebeșului din municipiu, un autovehicul, condus condus de către un bărbat de 39 de ani.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, a rezultat faptul că, bărbatul nu posedă permis de conducere pentru categoria din care face parte autovehiculul.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără a deține permisul de conducere corespunzător categoriei din care face parte acesta.

