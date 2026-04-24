Se caută 55.000 muncitori cu salarii de până la 7.000 €. E nevoie de sudori, electricieni și șoferi

Deficit major de forță de muncă în Europa. Angajatorii caută personal în sectoare esențiale precum IT, sănătate și construcții. Cele mai căutate meserii sunt cele care necesită pregătire specifică, iar salariile pot ajunge până la 7.000 de euro lunar.

Pentru milioane de oameni care își doresc o carieră în Europa, direcția se schimbă în 2026. Dacă până acum destinațiile tradiționale erau Germania și Olanda, noua atracție devine Irlanda. Țara insulară, cunoscută și ca "Silicon Valley al Europei", își extinde masiv piața muncii pentru a acoperi deficitul de personal.

Autoritățile irlandeze au anunțat deja pe platformele de recrutare că vor publica oferte de muncă pentru străini, în cadrul cărora aproximativ 55.000 de persoane vor putea primi atât drept de muncă, cât și drept de ședere. Salariile pot ajunge în anumite domenii până la 7.000 de euro pe lună.

Irlanda găzduiește sediile europene ale unor giganți tehnologici precum Google, Apple, Meta și Microsoft. Creșterea rapidă a economiei a luat pe nepregătite piaţa muncii, ceea ce a dus dus la o lipsă acută de angajaţi specializaţi, nu doar în IT, ci și în construcții, sănătate, logistică și servicii. Pentru a remedia situația, guvernul irlandez a extins lista ocupațiilor esențiale și a simplificat procesul de acordare a vizelor pentru muncitorii calificați, inclusiv pentru cei din afara Uniunii Europene, scrie publicaţia Sozcu.

Ce salarii oferă angajatorii

În sectorul tehnologiei, inginerii software și specialiștii în securitate cibernetică au salarii de început cuprinse între aproximativ 6.000 și 7.500 de euro pe lună.

În domeniul sănătății, asistenții medicali și medicii specialiști se află printre cei mai căutați profesioniști. Un medic specialist poate ajunge la venituri lunare care depășesc 7.000 de euro, la care se pot adăuga diverse bonusuri sau plăți suplimentare.

În construcții și inginerie, salariile sunt de asemenea ridicate, iar şefii de șantier și inginerii electricieni câștigă, în general, între 5.000 și 6.500 de euro pe lună. Sudorii, instalatorii sau șoferii de camion pot câştiga între 3.500 și 4.500 de euro pe lună

Condiţii pentru a aplica

Cel mai important pas pentru obținerea unui loc de muncă este primirea unei oferte oficiale din partea unei companii din Irlanda. După obținerea acestei oferte, procesul de angajare și obținere a permisului de muncă devine mult mai rapid și mai simplu.

Cunoașterea limbii engleze este esențială, chiar dacă nu este întotdeauna necesar un test oficial de limbă. Este important ca aplicanții să poată susține interviuri de angajare în limba engleză. De asemenea, deținerea unei calificări profesionale recunoscute internațional sau a unei diplome poate oferi un avantaj semnificativ în procesul de selecție. Documentele necesare pentru aplicare includ: un pașaport valabil, contractul de muncă aprobat, CV-ul și diplomele sau certificările profesionale, precum și cazierul judiciar.

Pentru persoanele care nu reușesc să obțină imediat o ofertă de muncă, Irlanda oferă și o variantă alternativă, Viza Stamp 2 permite înscrierea la o școală de limbi străine prin programul Work and Study, care include un curs de aproximativ 25 de săptămâni. Pe durata acestuia, studenții pot lucra legal până la 20 de ore pe săptămână pentru a-și acoperi cheltuielile de trai. În același timp, pot căuta un loc de muncă stabil, cu scopul de a trece ulterior la un permis de muncă de tip Stamp 1 sau Stamp 4.

