Un sat întreg, vechi de 200 de ani, a fost scos la vânzare. Nu locuieşte nimeni în el

Dacă te-a obosit viața la oraș, naveta zilnică și aglomerația, iar ideea de liniște în mijlocul naturii începe să sune din ce în ce mai tentant, există o opțiune neobișnuită: poți cumpăra un sat întreg în Irlanda.

Un întreg sat, vechi de 200 de ani, a fost scos la vânzare. Nu locuieşte nimeni în el - Sotheby's

Este vorba despre Village at Lyons, un sat care se întinde pe 8 hectare, situat la aproximativ 30 de minute de Dublin. Satul, care a aparținut cândva lui Tony Ryan, fondatorul Ryanair, este scos la vânzare pentru 20 de milioane de euro, scrie Euronews.

Accesul se face pe o alee mărginită de copaci, iar în prezent proprietatea funcționează ca hotel de cinci stele, cunoscut sub numele de Cliff at Lyons. Complexul, care păstrează atmosfera unui sat irlandez tradițional, include 32 de camere distribuite în mai multe clădiri istorice, dar și cinci căsuțe independente, fiecare cu două dormitoare.

Pe lângă cazare, mai există şi un spa interior, dar și câteva restaurante. Printre acestea s-a numărat și Aimsir, un local de fine dining cu două stele Michelin, condus de cheful Jordan Bailey, care s-a închis la începutul anului 2025.

Proprietatea este listată prin Sotheby’s International Realty și vine la pachet cu numeroase alte facilități: o bibliotecă, o sală de cinema, un studio de artă, un spațiu pentru yoga și un jacuzzi în aer liber.

Satul are o istorie bogată

Satul are o istorie bogată, datând din secolul al XVIII-lea și fiind situat pe malul Grand Canal, care leagă Dublin de râul Shannon. La un moment dat exista şi o moară de făină administrată de Joseph P Shackleton, rudă a celebrului explorator Ernest Shackleton, dar și o cazarmă, o fierărie și mai multe locuințe.

După ce moara a fost distrusă de un incendiu, satul a intrat în declin, iar multe dintre clădiri au ajuns în paragină. În 1996, Tony Ryan a cumpărat domeniul, iar între 1999 și 2008 a investit în restaurarea clădirilor și a grădinilor, readucând locul la viață. Acum, Village at Lyons nu este locuit.

