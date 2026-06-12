Austria investeşte masiv într-un domeniu care asigură locuri de muncă pentru tineri. Cât pot câştiga românii

Austria este considerată unul dintre exemplele de succes din Europa în privinţa schimbului de generaţii în agricultură. Afacerile de familie, sprijinul public, şcolile profesionale şi interesul consumatorilor pentru produse locale au ajutat comunităţi rurale întregi să se dezvolte şi să atragă noi generaţii de fermieri, relatează Euronews .

Domeniul în care Austria investeşte tot mai mult. Cât pot câştiga românii care merg să lucreze acolo - Shutterstock

La 46 de ani, Josef Quehenberger spune că este un fermier mândru. A lucrat în trecut ca reprezentant de vânzări, însă în urmă cu 15 ani a decis să preia ferma familiei sale din Abtenau, o localitate de lângă Salzburg.

Astăzi creşte oi, vaci şi curcani, produce peleţi pentru grădinărit din lână de oaie şi livrează direct clienţilor carne organică de curcan. Munca este grea, dar îi aduce satisfacţii.

"Sunt a zecea generaţie de la ferma mea, iar ferma a trecut prin epidemii, două războaie mondiale, coronavirus şi nazişti. A supravieţuit multor lucruri", spune el. "Sunt fericit şi mândru că o duc mai departe, spre viitor."

Articolul continuă după reclamă

Fermele de familie, motorul comunităţilor rurale din Austria

Josef nu este singurul fermier care vorbeşte cu mândrie despre munca sa. Abtenau are aproximativ 6.000 de locuitori şi peste 200 de ferme.

Johanna Wallinger s-a stabilit aici în urmă cu 30 de ani. Ferma ei, cu 200 de capre şi propriile facilităţi pentru producerea brânzei, este acum o afacere prosperă.

"Facem agricultură într-un mod foarte autentic", spune ea. "Cred că Austria are un potenţial uriaş aici, pentru că putem produce într-un mod natural, aproape de consumatori."

La fel ca Johanna, aproximativ 60 de producători locali duc carne, brânzeturi, iaurturi, legume şi plante aromatice într-un magazin cooperativ din apropiere. Modelul este unul scurt, de la fermă la consumator, fără intermediari.

"Ideea de bază a fost pur şi simplu ca microîntreprinderile să îşi vândă singure produsele, iar valoarea adăugată să rămână la nivel local", explică Georg Buchegger, directorul magazinului.

Sprijin public, consiliere şi promovare pentru fermieri

Unul dintre motivele pentru care agricultura locală funcţionează este sprijinul public. Camera de Agricultură din Salzburg are 35.000 de membri şi le oferă fermierilor, în special celor tineri, cursuri de pregătire, consultanţă juridică şi de afaceri, ajutor pentru accesarea subvenţiilor şi sprijin în promovarea produselor.

Problemele nu lipsesc, spune Rupert Quehenberger, preşedintele Camerei. Fermierii din Salzburg se confruntă cu birocraţie şi pieţe dificile, la fel ca restul fermierilor europeni.

"Problemele sunt exact aceleaşi pentru fermierii din Salzburg ca pentru ceilalţi fermieri europeni. Avem birocraţie şi avem pieţe la fel de dificile", spune el. "Avantajul, care este şi dezavantajul nostru, este structura noastră. Ştim că nu putem concura cu marii producători. Singura cale prin care putem supravieţui pe piaţă este prin calitate şi acolo unde produsul este recognoscibil, unde are o faţă."

Eticheta locală care creşte valoarea produselor

Autorităţile din Salzburg au creat şi controlează folosirea unei etichete care certifică originea locală a produselor agricole. Aceasta este considerată un instrument important pentru fermieri, pentru că le creşte vizibilitatea şi şansele de vânzare.

"În prezent avem aproximativ 2.800 de produse certificate, precum şi 170 de restauratori certificaţi şi 90 de bucătării din sistemul de catering public, care, singure, gătesc 40.000 de porţii pe zi. Ele respectă anumite criterii pentru produsele regionale pe care le folosesc, criterii pe care noi le şi controlăm", explică Gunther Kronberger, director general la Salzburg Agrar Marketing.

Pregătirea tinerilor este considerată esenţială pentru viitorul agriculturii austriece. Austria are aproximativ 70 de şcoli care formează viitorii fermieri.

Şcoala agricolă Winklhof, de lângă Salzburg, are 260 de elevi cu vârste între 14 şi 17 ani. Conducerea instituţiei spune că numărul cererilor de înscriere a crescut puternic în ultimii cinci ani.

"Încercăm să îi formăm pe tineri astfel încât nu doar să se descurce în viaţa profesională, ci să înveţe şi abilităţi de bază pentru viaţa personală", explică Georg Springl, directorul şcolii.

Pentru fermierii cu experienţă, această pregătire contează enorm. La fel de important este însă şi felul în care meseria este prezentată noii generaţii.

"Dacă doar te plângi tot timpul sau vezi doar dezavantajele, atunci nici următoarea generaţie nu se va bucura de această meserie", spune fermiera Johanna Wallinger.

Cât pot câştiga românii care lucrează sezonier în agricultura din Austria

Pentru românii care merg la muncă sezonieră în agricultura din Austria, salariul minim diferă de la un land la altul, potrivit informaţiilor publicate de Ambasada României. Valorile aproximative sunt între 8 şi 9 euro brut pe oră. Programul normal de lucru este de cel mult 40 de ore pe săptămână, însă există şi excepţii, precum programul comprimat. Orele suplimentare trebuie plătite cu un spor de cel puţin 50% faţă de salariul orar brut, iar munca de noapte, în zilele de duminică sau în sărbătorile legale trebuie plătită cu un spor de 100%. Autorităţile recomandă lucrătorilor să îşi ţină propria evidenţă a orelor muncite, pentru a putea verifica ulterior datele din statul lunar de plată.