Avem o lege împotriva inflației ascunse, dar nimeni n-o aplică. Deși produsele cu gramaj mai mic ar trebui semnalate clar la raft, în supermarketuri astfel de etichete sunt imposibil de găsit. Autorităţile nu au dat nicio sancţiune, pentru că niciun client nu s-a plâns până acum.

Lista produselor care au scăzut in greutate e lungă. Ciocolata are 90 de grame, untul 180 de grame, detergentul 900 de mililitri. "Unii producători au ales să reducă gramajul şi să păstreze preţul. Această decizie aparţine producătorului sau procesatorului, nu comerciantului. Retailerul pune la vânzare produsul în forma primită de la furnizor", a declarat Feliciu Paraschiv, Asociaţia Comercianţilor Mici şi Mijlocii. Fenomenul a primit un nume la nivel internaţional "shrinkflation".

Cea mai mică amendă este de 5.000 de euro

Toate aceste modificări privind schimbarea gramajului unui produs şi păstrarea preţului ar trebui să fie semnalate la raft, prin nişte etichete speciale. Numai că în niciun magazin nu le vedem. Asta desi există un ordin ANPC care prevede clar aceasta responsablitate a comerciantilor. "Un zahăr se vinde, în loc de 1.000 de grame la 900 de grame, preţul păstrându-se la cel de o mie de grame, trebuie să anunţe printr-o etichetă: preţul vechi versus cantitate, cantitate nouă versus preţ", a declarat Bekesi Csaba, preşedintele ANPC. Doar ca de doi ani de cand exista legea nu s a dat nicio amendă. Autorităţile spun ca nimeni nu a reclamat.

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"Cetăţenii au acest drept, şi dacă observă acest fenomen de shrinkflation, pot să intervină şi să sesieze. Este o inducere în eroare a consumatorului. De multe ori cumpărăm intuitiv, nu se schimbă designul produsului, nu se schimbă cromatica, ambalajul", a declarat Bekesi Csaba, preşedintele ANPC. Şi Italia a adoptat o astfel de măsură. De astăzi, supermarketurile din peninsulă sunt obligate să anunțe când un produs şi-a schimbat gramajul, dar a fost păstrat preţul. Cea mai mică amendă este de 5.000 de euro.