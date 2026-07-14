Tot mai greu de făcut economii de orice fel când salariul creşte doar pe hârtie. Iar în unele cazuri, nici măcar acolo. Frâna pusă economiei începe să se vadă şi în buzunare. În aprilie, un singur judeţ din toată ţara a reuşit să bifeze o creştere salarială de două cifre. În schimb, 12 judeţe au închis luna cu salarii mai mici decât în 2025.

Cele mai mari pierderi au fost, iată, în Bacău, Giurgiu și Constanța. Vorbim despre judeţe care oricum se zbăteau la coada clasamentului. Salariul mediu net nu depăşeşte aici 5 mii de lei pe lună.

La polul opus, Sibiu se poate lăuda cu cele mai mari creşteri salariale, peste 10% faţă de anul trecut. Următoarele pe listă sunt Galaţi şi Timiş, arată statisicile INS. Prăpastia dintre județe este însă uriașă. În topul celor mai bine plătiți angajați rămân cei din Capitală, Timiş, Cluj şi Sibiu. În Bucureşti, de pildă, salariul mediu net trece de 7.600 de lei.

Botoşani, Vrancea sau Vaslui, salarii cu aproximativ 80% mai mici decât în Capitală

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În Teleorman, în schimb, leafa abia dacă depăşeşte 4.100 de lei. Asta înseamnă că un angajat de acolo câştigă, în medie, cu aproape 3.500 de lei mai puţin decât un bucureștean. Tabloul este la fel şi în Botoşani, Vaslui sau Vrancea, unde veniturile sunt cu aproape 80% mai mici decât în Capitală.

Tragem aşadar linia la nivel naţional: datele INS arată că salariul mediu net a ajuns la 5.843 de lei. O creştere de 3,5% faţă de anul trecut. Dar în fața unei inflaţii de două cifre, acești banii de pe hârtie nu se simt aproape deloc şi în coşul zilnic