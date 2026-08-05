În tăvălugul scumpirilor, electrocasnicile la mâna a doua devin prima opţiune. Tot mai mulți români renunță la produsele noi şi aleg aparate resigilate sau deja folosite. Unele sunt la jumătate de preţ şi vin cu garanție inclusă.

Electrocasnicele resigilate sau second hand sunt o opţiune pentru cei care vor să facă mici economii. Mai ales dacă nu tin ca produsul să arate perfect, doar să funcţioneze bine. Prețurile sunt considerabil mai mici.

"De exemplu, avem acest side-by-side. Acest produs a fost returnat, în principal din cauza dimensiunii. Clientului care l-a chizunat anterior nu a măsurat corespunzător. El prezintă o îndoitură foarte mică aici și beneficiază de un discount de 20%.", spune un consultant.

Un espressor resigilat cu mici zgârieturi poate fi cumpărat cu 1.500 lei, în loc de 2200 lei cât costă unul nou.

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În unele cazuri, diferențele de preț sunt majore. De exemplu, acest frigider din categoria Premium costă cu 10.000 de lei mai puțin. Doar pentru faptul că are o lovitură în colțul de jos, cel mai probabil din cauza manipulării în timpul transportului.

Produsele resigilate vin cu garanţie.

"El este un produs testat, un produs care a fost verificat înainte de a fi pus la vânzare, unele prezintă anumite mici defecte estetice, zgârieturi, îndoituri, mititele.", explică Marian Moise, director de magazin.

Sunt şi magazine care importă marfa resigilată.

Victor, administrator magazin electrocasnice resigilate: Sigilate sunt produse expuse în magazin pe piața germană.

Reporter: Care ar fi reducerea?

Victor, administrator magazin electrocasnice resigilate: Între 20 și 60%. Cea mai ieftină ar fi 1000 de lei. Prețul magazin ar fi 1700-1800 de lei.

La mare căutare sunt și magazinele second hand, care vând eletronice si electrocasnice. Preţurile ajung aici chiar şi la jumătate.

"Vorbim de produse utilizate de către oricine are un telefon, un televizor, o tabletă, de ce nu un ceas, un laptop și de ce nu, în ultimul rând, console, produse pe care putem să le refolosim, ideal ar fi să nu le aruncăm la bunoi. Le cumpărăm într-o stare excelentă, perfect, funcționale, fără niciun defect. Cu cel puțin 30-35, ca să nu exagerez, să spun 50% mai ieftin față de un produs nou.", spune Sandu Florin Corneliu, administrator magazin second hand.

Datele arată că vânzările de marfă returnată și reambalată au crescut cu aproape 20%, în ultimii ani.