Nu mai este cazul să aruncaţi electrocasnicele vechi sau pe cele care s-au stricat recent. Dacă nu aveţi suficienţi bani pentru unele noi, le puteţi repara. De astăzi, şi fără garanţie. Au apărut schimbări la nivelul întregii Uniuni.

Cât de uşor pot fi reparate electrocasnicele care nu mai funcţionează: se poate şi după expirarea garanţiei

Consumatorii vor putea cere mai uşor repararea produselor chiar şi după expirarea garanţiei. Noile reguli îi obligă pe producători să ofere servicii de reperaţii la preţuri rezonabile, să pună la dispoziţie piese de schimb şi să afişeze clar costurile şi condiţiile de reparare.

Pentru ce produse se aplică măsura

Măsura se aplică pentru produse precum telefoane mobile, maşini de spălat, frigidere, laptopuri sau alte electrocasnice. Scopul e ca acestea să fie reparate mai des şi aruncate mai rar. Pe de altă parte, dacă un aparat nu mai poate fi recondiţionat din punct de vedere tehnic atunci se poate propune ca acesta să fie înlocuit cu un alt produs reparat.

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UE pregăteşte şi o platformă online prin care consumatorii pot găsi mai uşor atelierele de reparaţii