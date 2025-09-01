Sorin Grindeanu, despre o posibilă majorare TVA: "E un lucru fals, s-a aruncat pe piaţă"

Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a respins informaţia cu privire la o nouă majorare a TVA, spunând că acesta este un lucru fals, care s-a aruncat pe piaţă. Acesta a vorbit şi despre ieşirea PSD de la guvernare, precizând că nu va decide partidul să facă acest lucru şi că poate astăzi să garanteze acest lucru.

"Am văzut această ştire legată de majorarea TVA. Nu s-a discutat nici măcar odată în coaliţie, nici măcar înainte de investirea Guvernului Bolojan, despre un asemenea scenariu", a spus Sorin Grindeanu, despre o nouă majorare a TVA, la Parlament.

"E un lucru fals, s-a aruncat pe piaţă şi noi n-am făcut parte", a completat el. Liderul interimar al PSD s-a referit şi la o ieşire a PSD de la guvernare. ”Nu va decide PSD-ul să facă acest lucru. Astăzi, da, pot să garantez acest lucru”, a spus Grindeanu.

"Când intri într-o coaliţie, am luat o decizie. Am luat acea decizie consultând baza partidului, aproape 5.000 de oameni. Dacă cumva, prin absurd ajungem să facem asemenea mutări, tot în acelaşi mod se ia decizia, nu cum ni se pare unuia sau altuia ea. (..) Partidul Social-Democrat e un partid serios. În momentul în care a intrat în această coaliţie, îşi păstrează statutul de membru în această coaliţie şi facem tot ceea ce putem să mergem înainte", a precizat preşedintele interimar al PSD, la Parlament.

