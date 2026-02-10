Premierul a stat azi faţă în faţă cu peste 500 de primari veniţi de prin toată ţara şi a avut de îndurat destule reproşuri. Edilii l-au acuzat pe Ilie Bolojan că i-a forţat să majoreze taxele locale, iar Guvernul ar vrea acum să le taie şi o mare parte din fondurile pe care le primeau anual de la bugetul de stat. Un primar PNL din Maramureş a furat lumina reflectoarelor: avea la mână un ceas Rolex mai scump decât o garsonieră. Bărbatul nu s-a sfiit să-i dea şefului său de partid un sfat pe care Ilie Bolojan nu-l va uita prea curând.

Cu un ceas Rolex de peste 30.000 euro la mână, Ioan Stegeran, primarul PNL din comuna Fărcaşa - Maramureş, a dat ora exactă în Parlament. Edilul s-a lăudat cu o colectie impresionantă de ceasuri, toate de la branduri celebre - Rolex, Patek Philippe sau Vacheron Constantin. Liberalul, aflat la 7 lea-a mandat, a primit anul trecut titlul de "Primar de 7 stele", iar acum are un sfat sincer pentru Ilie Bolojan.

Reporter: Premierul spune că are un ceas de 800 lei.

Premierul spune că are un ceas de 800 lei. Ioan Stegeran, primar comnuna Fărcaşa: Daaa...

Daaa... Reporter: De ce nu luaţi exemplul premierului?

De ce nu luaţi exemplul premierului? Ioan Stegeran, primar comnuna Fărcaşa: Bun, să ieie dânsu` că eu sunt mai în vârstă ca şi dânsul.

Dincolo de episodul care a făcut deliciul presei, atmosfera de la întâlnire a fost apăsătoare: premierul s-a contrat cu primarii. "Ca procent din cheltuieli suntem uşor mai reduşi faţă de cheltuielile de salarizare din media UE, dar nu mult...Stimaţi colegi, lăsaţi-mă să răspund, eu inteleg asta da? Apropo de împachetare, să ştiţi că ne-au împachetat realitatea şi cetăţenii. Aceşti bani ţara noastră nu îi mai are. Trebuie să înţelegeţi că îi împrumutăm", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Nici Sorin Grindeanu nu a scăpat de furia primarilor

Peste 500 de primari de comune din toata tara i-au reprosat premierului Ilie Bolojan majorarea taxelor locale si intentia Guvernului de a reduce sumele transferate de la Bugetul de Stat, inclusiv cotele din TVA si impozitul pe venit. In plus, primarii ameninta cu greva generala daca Guvernul va merge pana la capat cu reforma administratiei locale, un proiect care va aduce concedieri si taierea cheltuielilor de personal. Nici şeful PSD, Sorin Grindeanu, nu a scăpat de replici acide. Chiar dacă a criticat măsurile luate de colegii săi de coaliţie.

Altfel, în primăriile din peste 1500 de comune a fost astăzi grevă de avertisment. Functionarii au oprit munca timp de două ore, în semn de protest faţă de reforma anunţată de Guvern. Reforma administraţiei locale va duce la desfiinţarea a 13.000 de posturi din Primării şi Consilii Judeţene. În plus, vor fi reduse cu 10% toate cheltuielile de personal. Proiectul, negociat de 6 luni în Coaliţie, ar putea fi adoptat prin Ordonantă de Urgenţă şi nu prin asumarea răspunderii în Parlament.

