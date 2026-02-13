Reacția premierului Bolojan, după ce am intrat în recesiune tehnică: E un cost necesar. Nu traversăm o criză

Premierul Ilie Bolojan a reacționat la publicarea datelor INS care arată că România a intrat în recesiune tehnică, spunând că vestea era inevitabilă și anticipată, întrucât ţara noastră a început trecerea de la "un model bazat pe deficit și consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt distrugător, la un model bazat pe investiții, productivitate, exporturi și disciplină bugetară". România nu traversează o criză, ci o perioadă de corecţie economică, a mai transmis premierul.

Premierul Ilie Bolojan spune că recesiunea tehnică în care a intrat România este un cost "anticipat și inevitabil" al tranziției pe care a început-o, pentru că vechiul "model economic ne-a pus cu spatele la zid". Şeful Guvernului spune că nu traversăm o criză, ci o perioadă de corecție economică.

Ilie Bolojan: Nu traversăm o criză, ci o perioadă de corecție economică necesară

"Creșterea economică a României în 2025 a fost de 0,6%, în condițiile schimbării rapide, în numai 6 luni, a modelului economic care ne-a dus cu spatele la zid. Am început trecerea de la un model bazat pe deficit și consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt distrugător, la un model bazat pe investiții, productivitate, export și disciplină bugetară.

Articolul continuă după reclamă

Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții, care ne va duce, în final, la o economie solidă, o creștere sănătoasă și prosperitate reală, pe baza a ceea ce producem, nu prin împrumuturi tot mai multe și tot mai scumpe. Pentru a înțelege corect situația economică actuală a României, este important să privim anii 2024 și 2025 ca parte a aceluiași proces.

Anul 2024 a fost un an atipic. Am avut un deficit bugetar ridicat, de aproape 8-9% din PIB, un deficit extern semnificativ, de 8,2% din PIB și, totuși, o creștere economică reală modestă, sub 1%. În mod normal, un asemenea stimul fiscal ar fi trebuit să genereze o creștere mult mai puternică. Acest lucru nu s-a întâmplat. Mai mult, în prima parte a anului 2024 a fost, potrivit INS, recesiune tehnică, cu scăderi de -0,4% în primele două trimestre ale anului. De ce?

Pentru că o parte importantă a banilor cheltuiți în 2024 a fost orientată către consum curent, cheltuieli rigide și compensarea unor presiuni sociale și inflaționiste, nu către dezvoltarea reală a economiei. Iar consumul puternic a venit din tot mai multe importuri. Inflația ridicată a absorbit o parte importantă din acest impuls fiscal puternic. Cu alte cuvinte, în 2024 am cheltuit mult, dar am crescut puțin. Părea că situația este favorabilă, dar dezechilibrele economice se accentuau.

În iulie 2025, contextul se schimbă fundamental. A început redresarea. Am realizat o corecție de aproximativ 1% din PIB, un efort semnificativ care a generat costuri sociale și nemulțumiri. Aș fi vrut să existe o cale de a le evita. Teoretic, o asemenea ajustare ar fi trebuit să genereze o frânare accentuată a economiei. Totuși, datele arată că, în 2025, creșterea economică rămâne în jur de 0,6%.

Așadar, în 2024 am avut un stimul fiscal mare, cu impact economic redus și cu acumulare de dezechilibre interne și externe. În 2025 avem disciplină fiscală, dar o creștere similară, susținută de investiții reale și factori structurali.

Acest lucru arată că problema fundamentală nu a fost lipsa banilor, ci modul în care au fost utilizați. Dar consolidarea fiscală nu este un scop în sine. Este o condiție esențială pentru stabilitate, credibilitate și dezvoltare sustenabilă. Această tranziție presupune, temporar, o perioadă de contracție economică. Este un cost necesar pentru a construi o economie mai solidă și mai competitivă. Nu traversăm o criză. Traversăm o perioadă de corecție economică necesară pentru a avea o economie mai stabilă și mai puternică, care să aducă prosperitate pe termen lung", a scris pe Facebook premierul Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu, atacuri la premier după ce România a intrat în recesiune

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacţionat şi el spunând că intrarea României în recesiune tehnică este "o ruşine pentru întreaga Coaliţie", PSD având partea sa de vină. "Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide", afirmă liderul social-democraţilor, acuzând că vinovatul principal pentru această situaţie este "încăpăţânarea dusă la absurd, rezistenţa acerbă la orice argument raţional obsesia permanentă pentru imagine şi calculele personale", aluzie la premierul Bolojan.

Economia ţării noastre a intrat oficial în recesiune tehnică

Statistica oficială a confirmat că ultimele două trimestre din anul trecut au fost pe scădere, dar a revizuit și creșterile anunțate anterior, marcând și primul trimestru din 2025 ca fiind unul de scădere. Per total, economia a scăzut pe trei trimestre din 2025, dar și pe primele trimestre din anul electoral 2024.

Confirmarea a venit în această dimineață de la Institutul Național de Statistică. Produsul Intern Brut este în scădere pentru al doilea trimestru consecutiv. Asta înseamnă, practic, recesiune tehnică. Este un diagnostic care confirmă că economia țării a început să se contracte.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰