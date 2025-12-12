Conform unui studiu, 80% dintre tinerii români din Generația Z fac mai multe cumpărături de Crăciun și Revelion, iar 64% dintre ei "sunt influențați de oferte personalizate".

STUDIU: 8 din 10 tineri din Generația Z cumpără mai mult în perioada Crăciunului și a Revelionului - Shutterstock

Potrivit Barometrului Sezoanelor Financiare, realizat de Asociația CFA România cu sprijinul UniCredit Bank, 80% dintre tinerii români din Generația Z fac mai multe cumpărături în perioada sărbătorilor de iarnă.

Aproape două treimi dintre ei, adică 64%, „sunt influențați de oferte personalizate”.

Sezonul festiv aduce românilor atât bucuria cadourilor, cât și presiunea cheltuielilor. Studiul arată că 63% dintre români cumpără mai mult decât de obicei în perioada Crăciunului și Revelionului, procent care crește la 80% în rândul tinerilor Generației Z.

Articolul continuă după reclamă

Sărbătorile de iarnă reprezintă momentul principal de cumpărături, când românii merg în magazine pentru a-și face aprovizionarea din nou, după perioada Black Friday, potrivit Mediafax.

Românii sunt expuși la newslettere, reclame personalizate și oferte cu termen scurt. Tinerii Generației Z sunt, de altfel, cei mai receptivi. 64% „declară că se lasă influențați de oferte personalizate cel puțin uneori”.

Procentele scad în rândul generațiilor mai mature. Datele arată că entuziasmul sărbătorilor și cadourilor se simte în rândul a 57% dintre Millenials și 49% dintre cei din Generația X. Majoritatea românilor acționează cu prudență față de ofertele limitate. 46% compară prețurile sau caută alternative, iar 36% „pun produsele în coș și decid mai târziu”.

Conform studiului, doar 8% cumpără imediat de teama de a pierde oferta, comportament mai frecvent la Generația Z, iar 9% ignoră complet promoțiile.

Diferențele apar și în modul de gestionare a riscurilor

Tinerii între 18 și 28 de ani au identificat oferte false și au reușit să le evite în proporție de 64%. Doar 4% nu sunt siguri dacă au întâlnit fraude. În Generația X, 15% nu știu dacă s-au confruntat cu fraude. Aproximativ 8% dintre români „recunosc că au fost victimele ofertelor false sau fraudelor online”.

Educația financiară ajută românii să gestioneze mai bine resursele și să-și asigure independența financiară. Peste jumătate dintre respondenți citesc și aplică mesajele despre consum responsabil, inclusiv 60% dintre tinerii Generației Z.

Un sfert dintre români vor să recunoască reducerile reale, iar un procent similar vrea să evite cumpărăturile impulsive.

În rândul Generației Z, 44% „vor să învețe cum să economisească pentru cadouri”, peste 20 de puncte procentuale mai mult decât media populației. În privința economisirii, 66% o văd ca responsabilitate, 24% ca planificare pentru viitor, iar doar 8% o asociază cu restricție sau renunțare.

Studiul s-a derulat între 3 și 6 noiembrie 2025, prin Computer Assisted Web Interviewing, pe 1.130 de respondenți din Generațiile Z, Millennials și X, preponderent din mediul urban.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰