Panică într-un bloc din Tulcea. Podeaua unui apartament s-a surpat pur şi simplu, iar între pardoseală şi perete a rămas un gol de aproximativ 30 de centimetri. Oamenii s-au temut că structura blocului a fost afectată şi au stat cu frică până la sosirea echipajelor de salvare. Cel mai probabil, podeaua a cedat din cauza infiltraţiilor, o problemă pentru care locatarii cer rezolvare de trei ani.

Locatarii blocului din Tulcea s-au speriat îngrozitor când proprietara unei locuinţe de la parter a descoperit că podeaua a cedat.

"Femeia a intrat în casă şi a găsit podeaua surpată. Sunt 30 de centimetri între zid şi planşeu. Imediat a sunat la 112, de teamă ca întreaga locuinţă să nu se prăbuşească", a transmis reporterul Observator Andreea Filip.

Pompierii sosiţi au încercat să-i linişească pelocatari.

Articolul continuă după reclamă

"Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Împreuna cu reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de Construcţii şi reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Tulcea, aceştia au efectuat o primă evaluare", a declarat Cristina Profir, purtător de cuvânt ISU Tulcea.

Speriaţi şi confuzi, locatarii au ales să nu plece din locuinţe în cele din urmă.

"Vă zic eu ce s-a întâmplat acolo. Acolo a intrat apă din infiltraţii", a spus un locatar.

Clădirea se află pe o stradă în pantă, iar toată apa care se strânge de la ploaie se scurge spre bloc. Subsolul este periodic inundat. De trei ani oamenii tot cer o soluţie, dar în zadar.

"Infiltraţiile sunt de jur împrejurul blocului, pământul este ud, se vede şi se simte, este foarte clar. Nu doar zonele de aici s-au surpat, ci şi apartamentele oamenilor mai nou. Iar aici intră mâna jumătate de metru, poate chiar mai mult", a arătat reporterul Observator Andreea Filip.

"Şi noi am avut problema asta, în urmă cu 7 ani. Şi vecina a avut probelemele astea. Noi cand am arătat, ni s-a spus să ne facem singuri. Tot aşa, s-a surpat podeaua", a povestit o femeie care locuieşte în bloc.

Locatarii spun ca rigolele ar fi fost turnate abia zilele trecute, însă şi ele, tot de mântuială.

"Uitaţi fisurile care sunt. Da? Şi aici este gol. Aici nu s-a săpat rigola şi să pună ceva nou, a pus peste ăla vechi. E gol", susţine un alt locatar.

Specialiștii Inspectoratului Județean in Construcții au analiza situația. Conform primelor evaluări, structura blocului nu a fost afectată.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰